ЕС не будет заставлять Бельгию принять "репарационный кредит" для Украины - Кошта

ЕС не будет навязывать репарационный кредит для Украины на саммите лидеров ЕС в четверг, если Бельгия будет против этого, заявил президент Европейского совета Антониу Кошта, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

"Мы не собираемся голосовать против Бельгии", – сказал Кошта франкоязычному вещателю страны RTBF поздно вечером во вторник.

Это существенное отступление со стороны Кошты, который лишь на прошлой неделе отметил, что для этой схемы требуется лишь "по крайней мере квалифицированное большинство" стран, отмечает издание.

Лидеры ЕС встретятся в Брюсселе в четверг, чтобы решить, как финансово поддерживать Украину.

Кошта и большинство стран предпочитают создать кредит в размере 210 миллиардов евро из российских активов, обездвиженных в Европе. Хотя для одобрения плана требуется лишь квалифицированное большинство из 15 стран, представляющих 65% населения ЕС, его проталкивание вопреки возражениям Бельгии считается политически деструктивным.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер неоднократно отказывался поддерживать схему, если не будут нейтрализованы юридические и финансовые риски, требуя, чтобы другие страны ЕС использовали активы кремля, находящиеся в их собственных юрисдикциях.

Вместо этого Кошта, как и другие высокопоставленные политики ЕС, делал ставку на то, что убедит премьер-министра Бельгии Барта де Вевера изменить курс и попытаться дать ему возможность отказаться от своей позиции сопротивления.

"Прежде всего, очень важно, чтобы бельгийский народ понял усилия, которые приложили бельгийское правительство и премьер-министр", – сказал Кошта. RTBF отмечает, что Кошта сам попросил об интервью.

Он сказал, что ЕС выслушал и полностью понял юридические и технические вопросы, поднятые Бельгией. "Мы очень хорошо работали", – сказал он.

"Все эти вопросы были полностью подняты, полностью изучены, и мы нашли решения", – добавил Кошта.

Он сказал, что Бельгия теперь имеет гарантии от стран ЕС, а это означает, что она не останется одна с финансовыми и юридическими последствиями, если россия начнет охотиться за ее активами.

"Если нам нужно будет осуществить эти платежи, все страны предоставят эти гарантии, чтобы заверить, что мы заплатим, если это будет необходимо", – добавил Кошта.

Он сказал, что у Барта де Вевера все еще есть некоторые открытые вопросы, и именно поэтому они все еще работают над этим.

