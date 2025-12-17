ЕС не будет заставлять Бельгию принять "репарационный кредит" для Украины - Кошта

$42.180.06
49.670.01
ukenru
12:13 • 2682 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
11:22 • 12110 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
10:56 • 11560 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
10:33 • 12252 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
08:46 • 14713 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 18124 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 16668 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 27038 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 45763 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 37938 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.7м/с
87%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Европейцам нечего здесь шуметь" - лукашенко заявил, что завершение войны в Украине зависит от Трампа17 декабря, 04:37 • 23410 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 13137 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 22167 просмотра
Поражение российской субмарины "Варшавянка": уничтожены винт и руль, лодке нужен капремонтPhoto09:06 • 7668 просмотра
Удары по энергетике Одесской области: из-за сильных повреждений не удалось подключить сразу всех абонентов - ОВА10:06 • 4416 просмотра
публикации
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
11:22 • 12110 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 22459 просмотра
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 39208 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 53575 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 55041 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Джорджия Мелони
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Купянск
Одесская область
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн12:18 • 2202 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 13343 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 53328 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 70588 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 70024 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление

ЕС не будет заставлять Бельгию принять "репарационный кредит" для Украины - Кошта

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС не будет навязывать репарационный кредит для Украины на саммите лидеров, если Бельгия выступит против. Это отступление от его предыдущей позиции, где он отмечал, что для схемы требуется лишь квалифицированное большинство.

ЕС не будет заставлять Бельгию принять "репарационный кредит" для Украины - Кошта

ЕС не будет навязывать репарационный кредит для Украины на саммите лидеров ЕС в четверг, если Бельгия будет против этого, заявил президент Европейского совета Антониу Кошта, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

"Мы не собираемся голосовать против Бельгии", – сказал Кошта франкоязычному вещателю страны RTBF поздно вечером во вторник.

Это существенное отступление со стороны Кошты, который лишь на прошлой неделе отметил, что для этой схемы требуется лишь "по крайней мере квалифицированное большинство" стран, отмечает издание.

Кошта уверяет, что ЕС на пороге принятия решения о финансировании для Украины09.12.25, 17:54 • 12058 просмотров

Лидеры ЕС встретятся в Брюсселе в четверг, чтобы решить, как финансово поддерживать Украину.

Кошта и большинство стран предпочитают создать кредит в размере 210 миллиардов евро из российских активов, обездвиженных в Европе. Хотя для одобрения плана требуется лишь квалифицированное большинство из 15 стран, представляющих 65% населения ЕС, его проталкивание вопреки возражениям Бельгии считается политически деструктивным.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер неоднократно отказывался поддерживать схему, если не будут нейтрализованы юридические и финансовые риски, требуя, чтобы другие страны ЕС использовали активы кремля, находящиеся в их собственных юрисдикциях.

Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico16.12.25, 12:49 • 29383 просмотра

Италия, Болгария и Мальта вместе с Бельгией стремятся найти альтернативы кредиту Украине в размере 210 миллиардов евро

Присоединился тяжеловес: уже четыре страны ЕС против плана по замороженным активам рф для Украины - Politico13.12.25, 09:54 • 10926 просмотров

Вместо этого Кошта, как и другие высокопоставленные политики ЕС, делал ставку на то, что убедит премьер-министра Бельгии Барта де Вевера изменить курс и попытаться дать ему возможность отказаться от своей позиции сопротивления.

"Прежде всего, очень важно, чтобы бельгийский народ понял усилия, которые приложили бельгийское правительство и премьер-министр", – сказал Кошта. RTBF отмечает, что Кошта сам попросил об интервью.

Он сказал, что ЕС выслушал и полностью понял юридические и технические вопросы, поднятые Бельгией. "Мы очень хорошо работали", – сказал он.

"Все эти вопросы были полностью подняты, полностью изучены, и мы нашли решения", – добавил Кошта.

Он сказал, что Бельгия теперь имеет гарантии от стран ЕС, а это означает, что она не останется одна с финансовыми и юридическими последствиями, если россия начнет охотиться за ее активами.

"Если нам нужно будет осуществить эти платежи, все страны предоставят эти гарантии, чтобы заверить, что мы заплатим, если это будет необходимо", – добавил Кошта.

Он сказал, что у Барта де Вевера все еще есть некоторые открытые вопросы, и именно поэтому они все еще работают над этим.

"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам17.12.25, 08:31 • 16668 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Война в Украине
Антониу Кошта
Европейский совет
Брюссель
Мальта
Бельгия
Болгария
Италия
Украина