"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам

Саммит лидеров ЕС в четверг проверит, сможет ли блок удержаться или президент США Дональд Трамп сможет его разделить, на фоне того, как чиновники администрации Трампа продолжали подталкивать европейские правительства отклонить план использования 210 миллиардов евро российских активов для финансирования Украины, сообщает Politico, пишет УНН.

Подробности

Разногласия между европейскими правительствами относительно использования российских активов, замороженных после вторжения Владимира Путина в Украину, для финансирования восстановления страны обнажают более глубокий раскол на континенте относительно того, как бороться с новым мировым порядком и беспрецедентным давлением со стороны США, указывает издание.

"Они хотят сделать нас слабыми", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС, осведомленный о трансатлантических отношениях и подготовке к саммиту.

На этой неделе Европейский совет должен сделать две вещи. Лидерам нужны ощутимые результаты, особенно в отношении финансирования Украины. Но основные правительства также говорят, что им нужно поддерживать ЕС, когда Белый дом пытается влиять на политику, и больше европейских лидеров, чем когда-либо, - от Виктора Орбана из Венгрии до Андрея Бабиша из Чехии - отвергают общепринятую мудрость Брюсселя, пишет издание.

ЕС "понесет серьезные убытки на годы", если не сможет заключить соглашение о финансировании Украины, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью немецкому телевидению, добавив: "И мы покажем миру, что в такой решающий момент нашей истории мы не способны объединиться и действовать, чтобы защитить собственный политический порядок на этом европейском континенте".

Чиновники администрации Трампа подталкивали европейские правительства - по крайней мере те, которых они считают наиболее дружественными - отклонить план использования 210 миллиардов евро российских активов для финансирования Украины - сообщили четыре чиновника ЕС, участвовавшие в обсуждениях.

Когда лидеры ЕС встретились в Брюсселе в октябре, им не удалось достичь соглашения по обездвиженным средствам, поскольку Бельгия выступила против этого.

"Через два месяца стало ясно, что проблема ЕС на самом деле не в Бельгии, а в Трампе", - говорится в публикации.

Европейская комиссия и самые влиятельные столицы вели переговоры друг с другом в течение этого периода, пытаясь заручиться поддержкой премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, чья поддержка является решающей, поскольку в его стране находится большинство российских активов, замороженных в Европе. Дискуссии обострились в течение последней недели, поскольку ЕС стремился предоставить Бельгии гарантии.

Но шансы на достижение соглашения ухудшились, а не улучшились даже в течение вторника, сказал высокопоставленный чиновник. "Мне хотелось плакать", - сказали они о настроении на встрече министров ЕС по делам ЕС, которые готовились к саммиту в Брюсселе.

