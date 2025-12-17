$42.250.05
16 декабря, 17:02 • 15206 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 32883 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 27810 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 30868 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
16 декабря, 13:38 • 27749 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 26932 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 27850 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 24950 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 29932 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 24857 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
Популярные новости
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам

Киев • УНН

 • 284 просмотра

Саммит лидеров ЕС в четверг проверит, сможет ли блок удержаться, или сможет президент США Дональд Трамп его разделить. Чиновники администрации Трампа подталкивали европейские правительства отклонить план использования 210 миллиардов евро российских активов для финансирования Украины.

Саммит лидеров ЕС в четверг проверит, сможет ли блок удержаться или президент США Дональд Трамп сможет его разделить, на фоне того, как чиновники администрации Трампа продолжали подталкивать европейские правительства отклонить план использования 210 миллиардов евро российских активов для финансирования Украины, сообщает Politico, пишет УНН.

Подробности

Разногласия между европейскими правительствами относительно использования российских активов, замороженных после вторжения Владимира Путина в Украину, для финансирования восстановления страны обнажают более глубокий раскол на континенте относительно того, как бороться с новым мировым порядком и беспрецедентным давлением со стороны США, указывает издание.

"Они хотят сделать нас слабыми", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС, осведомленный о трансатлантических отношениях и подготовке к саммиту.

На этой неделе Европейский совет должен сделать две вещи. Лидерам нужны ощутимые результаты, особенно в отношении финансирования Украины. Но основные правительства также говорят, что им нужно поддерживать ЕС, когда Белый дом пытается влиять на политику, и больше европейских лидеров, чем когда-либо, - от Виктора Орбана из Венгрии до Андрея Бабиша из Чехии - отвергают общепринятую мудрость Брюсселя, пишет издание.

ЕС "понесет серьезные убытки на годы", если не сможет заключить соглашение о финансировании Украины, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью немецкому телевидению, добавив: "И мы покажем миру, что в такой решающий момент нашей истории мы не способны объединиться и действовать, чтобы защитить собственный политический порядок на этом европейском континенте".

Отказ от использования замороженных российских активов для Украины нанесет ущерб ЕС - Мерц16.12.25, 11:07 • 3674 просмотра

Чиновники администрации Трампа подталкивали европейские правительства - по крайней мере те, которых они считают наиболее дружественными - отклонить план использования 210 миллиардов евро российских активов для финансирования Украины

- сообщили четыре чиновника ЕС, участвовавшие в обсуждениях.

Когда лидеры ЕС встретились в Брюсселе в октябре, им не удалось достичь соглашения по обездвиженным средствам, поскольку Бельгия выступила против этого.

"Через два месяца стало ясно, что проблема ЕС на самом деле не в Бельгии, а в Трампе", - говорится в публикации.

Европейская комиссия и самые влиятельные столицы вели переговоры друг с другом в течение этого периода, пытаясь заручиться поддержкой премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, чья поддержка является решающей, поскольку в его стране находится большинство российских активов, замороженных в Европе. Дискуссии обострились в течение последней недели, поскольку ЕС стремился предоставить Бельгии гарантии.

Но шансы на достижение соглашения ухудшились, а не улучшились даже в течение вторника, сказал высокопоставленный чиновник. "Мне хотелось плакать", - сказали они о настроении на встрече министров ЕС по делам ЕС, которые готовились к саммиту в Брюсселе.

Дополняется...

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Владимир Путин
Барт Де Вевер
Европейская комиссия
Европейский совет
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Брюссель
Бельгия
Чешская Республика
Германия
Венгрия
Украина
Виктор Орбан