ЕС может доказать, что Трамп ошибается в отношении Европы, согласовав план по российским активам - премьер Эстонии

Европейские лидеры могут опровергнуть утверждения президента США Дональда Трампа об их слабости, закрепив соглашение о разблокировании сотен миллиардов замороженных российских активов для Украины, заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал во вторник изданию Politico, пишет УНН.

Детали

На прошлой неделе президент США назвал Европу "группой разлагающихся стран" и раскритиковал ее лидеров через несколько дней после того, как его администрация опубликовала масштабную стратегию нацбезопасности, которая упрекнула континент. "Я думаю, что они слабы, - сказал Трамп в интервью Politico. - Они не знают, что делать".

Теперь эти же лидеры "абсолютно" имеют возможность исправить Трампа, сказал Михал в интервью, собираясь на решающий саммит ЕС в четверг, который определит судьбу плана блока по предоставлению кредита в 210 миллиардов евро, подкрепленного замороженными российскими активами, для финансирования Украины.

"Европа может действовать сообща, у нас есть средства для поддержки Украины в течение многих лет, и эти средства взяты из российских активов – это очень сильное послание", – сказал Михал накануне встречи лидеров восьми "прифронтовых" стран ЕС в Хельсинки во вторник.

"Мы не против Америки, мы с Америкой", – сказал он, но достижение соглашения на этой неделе докажет, что мы являемся "сильным партнером, [что] лучше, чем иметь слабого партнера".

Как пишет издание, "эти комментарии подчеркивают чрезвычайно высокие ставки, которые стоят на этой встрече 27 лидеров блока на этой неделе".

Призыв Михала, как отмечается, также усиливает давление на Бельгию, ключевую страну, выступающую против соглашения. В стране, где расположены институты ЕС, также расположена Euroclear, финансовое учреждение, которое хранит большую часть российских резервов в блоке, и неоднократно стремилось к изменениям в соглашении из-за опасений нести ответственность, если москва вернет эти активы.

Во время вечерней встречи посланников ЕС в понедельник Бельгия снова отклонила последние предложения Еврокомиссии, утверждая, что они не предоставляют достаточных гарантий.

Лидеры ЕС неоднократно призывали страну отступить, утверждая, что резервных вариантов, таких как выпуск совместного долга, будет еще труднее достичь, учитывая, что это потребует единогласия 27 членов блока. Это означает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который давно скептически относится к поддержке Украины, может заблокировать эту инициативу.

Канцлер Германии Фридрих Мерц в понедельник предупредил, что ЕС "понесет серьезные убытки на годы", если блок не сможет заключить соглашение. На саммите стран-членов ЕС в Хельсинки во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Бельгия должна продемонстрировать "единство с нами". Президент Литвы Гитанас Науседа также попросил "политической доброй воли со стороны Бельгии".

Михал выбрал более конструктивный тон.

"Есть разумные вопросы и разумные детали, которые ставит Бельгия, - сказал он. - Мы обсудим их спокойно и рационально".

"Но после этого все сводится к [этому], - добавил он. - Готова ли Европа к тому моменту, когда нам нужно… и посылает ли сигнал, что мы также можем быть жесткими в вопросах безопасности?".

При этом премьер-министр Эстонии предупредил, что если россию не привлекут к ответственности после заключения мирного соглашения, это лишь еще больше поощрит реваншизм москвы по всей Европе.

"Если россия не будет [отвечать] за содеянное, например, не будет оплачивать нанесенный ущерб, - сказал он, - это даст сигнал, что применять силу для изменения границ – это нормально".

Все более трудно, но "еще есть несколько дней": Каллас до сих пор называет "репарационный кредит" наиболее вероятным вариантом для Украины, несмотря на сопротивление