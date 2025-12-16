$42.250.05
ЄС може довести, що Трамп помиляється щодо Європи, погодивши план щодо російських активів - прем'єр Естонії

Київ • УНН

 • 352 перегляди

Президент США назвав членів блоку «слабкими», але спільні дії щодо фінансування для України надіслали б «дуже сильний сигнал», за словами Крістена Міхала.

ЄС може довести, що Трамп помиляється щодо Європи, погодивши план щодо російських активів - прем'єр Естонії

Європейські лідери можуть спростувати твердження президента США Дональда Трампа про їхню слабкість, закріпивши угоду про розблокування сотень мільярдів заморожених російських активів для України, заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал у вівторок виданню Politico, пише УНН.

Деталі

Минулого тижня президент США назвав Європу "групою країн, що розкладаються" та розкритикував її лідерів через кілька днів після того, як його адміністрація опублікувала масштабну стратегію нацбезпеки, яка докорила континенту. "Я думаю, що вони слабкі, - сказав Трамп в інтерв'ю Politico. - Вони не знають, що робити".

Тепер ці ж лідери "абсолютно" мають можливість виправити Трампа, сказав Міхал в інтерв'ю, збираючись на вирішальний саміт ЄС у четвер, який визначить долю плану блоку щодо надання кредиту в 210 мільярдів євро, підкріпленого замороженими російськими активами, для фінансування України.

"Європа може діяти разом, у нас є кошти для підтримки України протягом багатьох років, і ці кошти взяті з російських активів – це дуже сильне послання", – сказав Міхал напередодні зустрічі лідерів восьми "прифронтових" країн ЄС у Гельсінкі у вівторок.

"Ми не проти Америки, ми з Америкою", – сказав він, але досягнення угоди цього тижня доведе, що ми є "сильним партнером, [що] краще, ніж мати слабкого партнера".

Як пише видання, "ці коментарі підкреслюють надзвичайно високі ставки, які стоять на цій зустрічі 27 лідерів блоку цього тижня". 

Заклик Міхала, як зауважується, також посилює тиск на Бельгію, ключову країну, яка виступає проти угоди. У країні, де розташовані інституції ЄС, також розташована Euroclear, фінансова установа, яка зберігає більшу частину російських резервів у блоці, і неодноразово прагнула змін до угоди через побоювання нести відповідальність, якщо москва поверне ці активи.

Під час вечірньої зустрічі посланців ЄС у понеділок Бельгія знову відхилила останні пропозиції Єврокомісії, стверджуючи, що вони не надають достатніх гарантій.

Лідери ЄС неодноразово закликали країну відступити, стверджуючи, що резервних варіантів, такі як випуск спільного боргу, буде ще важче досягти, враховуючи, що це вимагатиме одностайності 27 членів блоку. Це означає, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який давно скептично ставиться до підтримки України, може заблокувати цю ініціативу.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у понеділок попередив, що ЄС "зазнає серйозних збитків на роки", якщо блок не зможе укласти угоду. На саміті країн-членів ЄС у Гельсінкі у вівторок прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Бельгія повинна продемонструвати "єдність з нами". Президент Литви Гітанас Науседа також попросив "політичної доброї волі з боку Бельгії".

Міхал обрав більш конструктивний тон.

"Є розумні питання та розумні деталі, які ставить Бельгія, - сказав він. - Ми обговоримо їх спокійно та раціонально".

"Але після цього все зводиться до [цього], - додав він. - Чи готова Європа до того моменту, коли нам потрібно… і чи надсилає сигнал, що ми також можемо бути жорсткими в питаннях безпеки?".

При цьому прем'єр-міністр Естонії попередив, що якщо росію не притягнуть до відповідальності після укладення мирної угоди, це лише ще більше заохочуватиме реваншизм москви по всій Європі.

"Якщо росія не буде [відповідати] за скоєне, наприклад, не буде сплачувати завдані збитки, - сказав він, - це дасть сигнал, що застосовувати силу для зміни кордонів – це нормально".

Юлія Шрамко

