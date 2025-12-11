$42.280.10
ukenru
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Украинцы отказываются от сдобных булочек и пшеничного хлеба: рынок переориентируется на простые рецептуры
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ Dashan
Зеленский подписал Бюджет-2026
В ЕС планируют относиться к Бельгии как к Венгрии, если она не поддержит кредит Украине - Politico

Киев • УНН

 • 916 просмотра

Европейский Союз разрабатывает стратегии для убеждения премьер-министра Бельгии Барта де Вевера поддержать выделение Украине 210 миллиардов евро. Если Бельгия продолжит блокировать план, ее могут игнорировать на уровне ЕС, подобно Венгрии.

В ЕС планируют относиться к Бельгии как к Венгрии, если она не поддержит кредит Украине - Politico

Стратегия Европы по убеждению бельгийцев поддержать ее план финансирования Украины — предупредить их, что к ним могут относиться как к Венгрии, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

На саммите 18 декабря ключевой задачей лидеров ЕС будет завоевать расположение главы бельгийского правительства Барта де Вевера. Премьер-министр Бельгии накладывает вето на их усилия по предоставлению Украине кредита в 210 миллиардов евро. Де Вевер так долго упорно сопротивляется плану финансирования кредита с помощью замороженных российских активов, которые, как оказалось, в основном хранятся в Бельгии, что дипломаты со всего блока сейчас работают над стратегиями, чтобы привлечь его к сотрудничеству, пишет издание.

Де Вевер воздерживается от намерений, опасаясь, что Бельгия будет ответственна, если деньги придется вернуть, и теперь попросил о дополнительных защитных мерах. Почти все российские активы хранятся в Euroclear, финансовом депозитарии в Брюсселе.

Он хочет, чтобы ЕС предоставил дополнительный денежный буфер в дополнение к финансовым гарантиям и усиленным мерам предосторожности для покрытия потенциальных юридических споров и урегулирований — идея, которой противостоят многие правительства, пишет издание.

Бельгия направила список поправок, которые она хочет внести, чтобы гарантировать, что ей не придется возвращать деньги Москве самостоятельно, если санкции будут сняты. Де Вевер заявил, что не поддержит "репарационный кредит", если его опасения не будут решены.

Премьер Бельгии де Вевер не исключил юридических действий из-за решения ЕС по российским активам в Euroclear11.12.25, 11:28 • 1644 просмотра

"Лидеры думали, что у них будет соглашение, когда они в последний раз встречались все вместе в октябре. Тогда было немыслимо, что они не получат его в декабре. Теперь это выглядит маловероятным", - пишет издание.

По словам дипломатов, "еще не вся надежда потеряна". "Послы рассмотрят запросы Бельгии строка за строкой, определят самые большие проблемы и попытаются их решить. Еще есть пространство для маневра. План состоит в том, чтобы максимально приблизиться к позиции Бельгии", - говорится в публикации.

Но, как пишет издание, "за неделю до встречи лидеры ЕС закручивают гайки".

Если де Вевер будет продолжать блокировать план — путь, по которому он идет уже несколько месяцев, выдвигая дополнительные условия и требования — он окажется в неудобном и чрезвычайном положении для лидера страны, которая так долго была проевропейской

— по словам дипломата ЕС, осведомленного о происходящих переговорах.

Лидера Бельгии отстранят от дел и будут игнорировать, так же, как и Виктора Орбана из Венгрии, которого обошли вниманием из-за отступления от демократических принципов и его отказа сотрудничать в вопросе введения санкций против России

— говорится в публикации.

Послание для Бельгии, как указано, состоит в том, что "если она не поддержит эту идею, ее дипломаты, министры и лидеры потеряют свой голос за столом переговоров ЕС". Чиновники отложат на дно список пожеланий и опасений Бельгии относительно долгосрочного бюджета ЕС на 2028-2034 годы, что вызовет у правительства большую головную боль, особенно когда переговоры достигнут решающей завершающей полосы через 18 месяцев, пишет издание.

Его мнений относительно предложений ЕС не будут спрашивать. Его телефонные звонки останутся без ответа, сказал дипломат.

Это была бы суровая реальность для страны, которая буквально и символически находится в центре проекта ЕС, пишет издание.

Но дипломаты говорят, что отчаянные времена требуют отчаянных мер. Украина столкнется с дефицитом бюджета в следующем году, как оценивается, объемом 71,7 миллиарда евро. Президент США Дональд Трамп снова дистанцировался от оказания американской поддержки.

"Подчеркивая высокие ставки, послы ЕС встречаются трижды на этой неделе — в среду, пятницу и воскресенье — для обсуждения предложения Еврокомиссии по кредиту, опубликованного на прошлой неделе", — говорится в публикации.

План B и план C для Украины

Европейская комиссия предложила еще один вариант финансирования Украины: совместный долг, подкрепленный следующим семилетним бюджетом ЕС.

Венгрия официально исключила выпуск еврооблигаций, а привлечение долга через бюджет ЕС для поддержки Украины требует единогласного голосования.

"Остается План С: некоторым странам придется углубиться в собственные казны, чтобы удержать Украину на плаву", - пишет издание.

Этой перспективы, как указано, нет среди предложений Еврокомиссии, но "дипломаты тихонько ее обсуждают". "Германия, страны Северной Европы и Балтии считаются наиболее вероятными участниками", отмечает издание

"Но те, кто выдвигает эту идею, имеют предупреждение: важнейшим преимуществом, которое членство в ЕС предоставляет странам блока, является солидарность. Заставляя некоторые страны-члены самостоятельно нести финансовое бремя поддержки Украины, блок рискует серьезным расколом в своей основе", - сказано в публикации.

Считается, что "Германия в будущем может не выбрать поддерживать банк, терпящий неудачу, в стране, которая сейчас не выделяет деньги для Киева", пишет издание.

"Солидарность — это улица с двусторонним движением", — сказал один дипломат.

"Конечно, есть и другой путь, но только теоретически. Коллеги де Вевера из ЕС могли бы объединиться и принять план "репарационного кредита" путем так называемого голосования квалифицированным большинством, игнорируя отказы Бельгии и просто проталкивая его. Но дипломаты заявили, что этот вопрос серьезно не рассматривается", - пишет издание.

Кошта уверяет, что ЕС на пороге принятия решения о финансировании для Украины09.12.25, 17:54 • 11706 просмотров

Юлия Шрамко

