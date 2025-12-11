$42.280.10
У ЄС планують ставитися до Бельгії як до Угорщини, якщо вона не підтримає кредит Україні - Politico

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Європейський Союз розробляє стратегії для переконання прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера підтримати виділення Україні 210 мільярдів євро. Якщо Бельгія продовжить блокувати план, її можуть ігнорувати на рівні ЄС, подібно до Угорщини.

У ЄС планують ставитися до Бельгії як до Угорщини, якщо вона не підтримає кредит Україні - Politico

Стратегія Європи щодо переконання бельгійців підтримати її план для фінансування України - попередити їх, що до них можуть ставитися як до Угорщини, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

На саміті 18 грудня ключовим завданням лідерів ЄС буде завоювати прихильність очільника бельгійського уряду Барта де Вевера. Прем'єр-міністр Бельгії накладає вето на їхні зусилля щодо надання Україні кредиту в 210 мільярдів євро. Де Вевер так довго вперто опирається плану фінансування кредиту за допомогою заморожених російських активів, які, як виявилося, здебільшого зберігаються в Бельгії, що дипломати з усього блоку зараз працюють над стратегіями, щоб залучити його до співпраці, пише видання.

Де Вевер утримується від намірів, побоюючись, що Бельгія буде відповідальною, якщо гроші доведеться повернути, і тепер попросив про більше захисних заходів. Майже всі російські активи зберігаються в Euroclear, фінансовому депозитарії в Брюсселі.

Він хоче, щоб ЄС надав додатковий грошовий буфер на додаток до фінансових гарантій та посилених запобіжних заходів для покриття потенційних юридичних спорів та врегулювань - ідея, якій протистоять багато урядів, пише видання.

Бельгія надіслала список поправок, які вона хоче внести, щоб гарантувати, що їй не доведеться повертати гроші москві самостійно, якщо санкції будуть зняті. Де Вевер заявив, що не підтримає "репараційний кредит", якщо його занепокоєння не будуть вирішені.

Прем'єр Бельгії де Вевер не виключив юридичних дій через рішення ЄС щодо російських активів у Euroclear11.12.25, 11:28 • 1046 переглядiв

"Лідери думали, що у них буде угода, коли вони востаннє зустрічалися всі разом у жовтні. Тоді було немислимо, що вони не отримають її в грудні. Тепер це виглядає малоймовірно", - пише видання.

За словами дипломатів, "ще не вся надія втрачена". "Посли розглянуть запити Бельгії рядок за рядком, визначать найбільші проблеми та спробують їх вирішити. Ще є простір для маневру. План полягає в тому, щоб максимально наблизитися до позиції Бельгії", - ідеться у публікації.

Але, як пише видання, "за тиждень до зустрічі лідерів ЄС закручує гайки".

Якщо де Вевер продовжуватиме блокувати план - шлях, яким він іде вже кілька місяців, висуваючи додаткові умови та вимоги - він опиниться в незручному та надзвичайному становищі для лідера країни, яка так довго була проєвропейською

- за словами дипломата ЄС, обізнаного з переговорами, що відбуваються.

Лідера Бельгії усунуть від справ і ігноруватимуть, так само, як і Віктора Орбана з Угорщини, якого обійшли увагою через відступ від демократичних принципів та його відмову співпрацювати у питанні запровадження санкцій проти росії

- ідеться у публікації.

Послання для Бельгії, як вказано, полягає в тому, що "якщо вона не підтримає цю ідею, її дипломати, міністри та лідери втратять свій голос за столом переговорів ЄС". Чиновники відкладуть на дно список бажань та занепокоєння Бельгії щодо довгострокового бюджету ЄС на 2028-2034 роки, що спричинить уряду великий головний біль, особливо коли переговори досягнуть вирішальної завершальної смуги через 18 місяців, пише видання.

Його думок щодо пропозицій ЄС не будуть просити. Його телефонні дзвінки залишаться без відповіді, сказав дипломат.

Це була б сувора реальність для країни, яка буквально та символічно перебуває в центрі проєкту ЄС, пише видання.

Але дипломати кажуть, що відчайдушні часи вимагають відчайдушних заходів. Україна зіткнеться з дефіцитом бюджету наступного року, як оцінюється, обсягом 71,7 мільярда євро. Президент США Дональд Трамп знову дистанціювався від надання американської підтримки.

"Підкреслюючи високі ставки, посли ЄС зустрічаються тричі цього тижня - у середу, п'ятницю та неділю - для обговорення пропозиції Єврокомісії щодо кредиту, опублікованого минулого тижня", - ідеться у публікації.

План B і план C для України

Європейська комісія запропонувала ще один варіант фінансування України: спільний борг, підкріплений наступним семирічним бюджетом ЄС.

Угорщина офіційно виключила випуск єврооблігацій, а залучення боргу через бюджет ЄС для підтримки України вимагає одноголосного голосування.

"Залишається План С: деяким країнам доведеться заглибитися у власні скарбниці, щоб утримати Україну на плаву", - пише видання.

Цієї перспективи, як вказано, немає серед пропозицій Єврокомісії, але "дипломати тихенько її обговорюють". "Німеччина, країни Північної Європи та Балтії вважаються найімовірнішими учасниками", зазначає видання

"Але ті, хто висуває цю ідею, мають попередження: найважливішою перевагою, яку членство в ЄС надає країнам блоку, є солідарність. Змушуючи деякі країни-члени самостійно нести фінансовий тягар підтримки України, блок ризикує серйозним розколом у своїй основі", - сказано у публікації.

Вважається, що "Німеччина в майбутньому може не обрати підтримувати банк, що зазнає невдачі, у країні, яка зараз не виділяє гроші для Києва", пише видання.

"Солідарність - це вулиця з двостороннім рухом", - сказав один дипломат.

"Звичайно, є й інший шлях, але лише теоретично. Колеги де Вевера з ЄС могли б об’єднатися та ухвалити план "репараційного кредиту" шляхом так званого голосування кваліфікованою більшістю, ігноруючи відмови Бельгії та просто проштовхуючи його. Але дипломати заявили, що це питання серйозно не розглядається", - пише видання.

Кошта запевняє, що ЄС на порозі ухвалення рішення щодо фінансування для України09.12.25, 17:54 • 11661 перегляд

Юлія Шрамко

