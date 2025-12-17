$42.250.05
16 грудня, 17:02
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Саміт лідерів ЄС у четвер перевірить, чи зможе блок втриматися, чи зможе президент США Дональд Трамп його розділити. Чиновники адміністрації Трампа підштовхували європейські уряди відхилити план використання 210 мільярдів євро російських активів для фінансування України.

"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів

Саміт лідерів ЄС у четвер перевірить, чи зможе блок втриматися, чи зможе президент США Дональд Трамп його розділити, на тлі того, як чиновники адміністрації Трампа продовжували підштовхувати європейські уряди відхилити план використання 210 мільярдів євро російських активів для фінансування України, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Розбіжності між європейськими урядами щодо використання російських активів, заморожених після вторгнення володимира путіна в Україну, для фінансування відбудови країни оголюють глибший розкол на континенті щодо того, як боротися з новим світовим порядком та безпрецедентним тиском з боку США, вказує видання.

"Вони хочуть зробити нас слабкими", - сказав високопосадовець ЄС, обізнаний з трансатлантичними відносинами та підготовкою до саміту.

Цього тижня Єврорада повинна зробити дві речі. Лідерам потрібні відчутні результати, особливо щодо фінансування України. Але основні уряди також кажуть, що їм потрібно підтримувати ЄС, коли Білий дім намагається впливати на політику, і більше європейських лідерів, ніж будь-коли, - від Віктора Орбана з Угорщини до Андрея Бабіша з Чехії - відкидають загальноприйняту мудрість Брюсселя, пише видання.

ЄС "зазнає серйозних збитків на роки", якщо не зможе укласти угоду щодо фінансування України, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв'ю німецькому телебаченню, додавши: "І ми покажемо світові, що в такий вирішальний момент нашої історії ми не здатні об'єднатися та діяти, щоб захистити власний політичний порядок на цьому європейському континенті".

Відмова від використання заморожених російських активів для України завдасть шкоди ЄС - Мерц16.12.25, 11:07 • 3672 перегляди

Чиновники адміністрації Трампа підштовхували європейські уряди - принаймні ті, яких вони вважають найдружнішими - відхилити план використання 210 мільярдів євро російських активів для фінансування України

- повідомили чотири посадовці ЄС, які брали участь в обговореннях.

Коли лідери ЄС зустрілися в Брюсселі в жовтні, їм не вдалося досягти угоди щодо знерухомлених коштів, оскільки Бельгія виступила проти цього.

"Через два місяці стало зрозуміло, що проблема ЄС насправді не в Бельгії, а в Трампі", - ідеться у публікації.

Європейська комісія та найвпливовіші столиці вели переговори один з одним протягом цього періоду, намагаючись заручитися підтримкою прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера, чия підтримка є вирішальною, оскільки в його країні знаходиться більшість російських активів, заморожених у Європі. Дискусії загострилися протягом останнього тижня, оскільки ЄС прагнув надати Бельгії гарантії.

Але шанси на досягнення угоди погіршилися, а не покращилися навіть протягом вівторка, сказав високопосадовець. "Мені хотілося плакати", - сказали вони про настрій на зустрічі міністрів ЄС у справах ЄС, які готувалися до саміту в Брюсселі.

Доповнюється...

Юлія Шрамко

