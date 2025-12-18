Лидеры ЕС найдут решение для поддержки Украины: Лагард о репарационном кредите

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард в четверг заявила, что она "полностью уверена", что лидеры Европейского Союза договорятся о способе поддержки Украины, учитывая жизненно важное значение этого вопроса, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

На вопрос во время пресс-конференции, считает ли она, что лидеры ЕС смогут договориться о плане репарационного кредита для Украины, Лагард ответила: "Важность этого вопроса, учитывая то, что поставлено на карту, я полностью уверена, что они (лидеры ЕС) найдут решение".

Согласно проекту документа, с которым ознакомился Reuters и который еще может измениться, ЕС обратится к институтам блока с просьбой срочно принять инструменты для создания репарационного кредита, обеспеченного остатками наличных средств, связанных с замороженными активами России.

Лагард вновь подчеркнула, что план ЕС не должен нарушать международно-правовые нормы, защищающие суверенные активы, но ожидает, что решение будет найдено.

"Это может быть обычным европейским способом, знаете, ходить по кругу, занимать много времени и порождать много спекуляций относительно того, сработает ли это... Но я уверена, что мы найдем решение... Потому что это слишком важно", – сказала Лагард.

Добавим

Хотя Лагард часто высказывала мнение ЕЦБ по этому вопросу в течение последних 18 месяцев, она сказала, что решение о том, как действовать дальше, в конечном итоге было политическим.

"Наша работа" как центрального банка, добавила она, "заключается в том, чтобы определить, будет ли любой выбор, принятый лидерами (ЕС), соответствовать Договору (ЕС), уважать международное верховенство права и не повредит финансовой стабильности".

