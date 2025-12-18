$42.340.15
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
17:01 • 4428 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с Молдовой
Эксклюзив
15:30 • 12255 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
14:57 • 12438 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
14:45 • 13908 просмотра
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Эксклюзив
13:04 • 21349 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
18 декабря, 12:29 • 27336 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузке
18 декабря, 12:00 • 11807 просмотра
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
18 декабря, 11:31 • 21913 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
18 декабря, 11:15 • 19151 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
Лидеры ЕС найдут решение для поддержки Украины: Лагард о репарационном кредите

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард выразила уверенность, что лидеры ЕС договорятся о способе поддержки Украины. Она ожидает, что решение будет найдено, несмотря на возможные сложности, поскольку вопрос слишком важен.

Лидеры ЕС найдут решение для поддержки Украины: Лагард о репарационном кредите

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард в четверг заявила, что она "полностью уверена", что лидеры Европейского Союза договорятся о способе поддержки Украины, учитывая жизненно важное значение этого вопроса, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

На вопрос во время пресс-конференции, считает ли она, что лидеры ЕС смогут договориться о плане репарационного кредита для Украины, Лагард ответила: "Важность этого вопроса, учитывая то, что поставлено на карту, я полностью уверена, что они (лидеры ЕС) найдут решение".

Согласно проекту документа, с которым ознакомился Reuters и который еще может измениться, ЕС обратится к институтам блока с просьбой срочно принять инструменты для создания репарационного кредита, обеспеченного остатками наличных средств, связанных с замороженными активами России.

Мерц оценивает шансы ЕС согласовать "репарационный заем" Украине "50 на 50"17.12.25, 00:43 • 3932 просмотра

Лагард вновь подчеркнула, что план ЕС не должен нарушать международно-правовые нормы, защищающие суверенные активы, но ожидает, что решение будет найдено.

"Это может быть обычным европейским способом, знаете, ходить по кругу, занимать много времени и порождать много спекуляций относительно того, сработает ли это... Но я уверена, что мы найдем решение... Потому что это слишком важно", – сказала Лагард.

Добавим

Хотя Лагард часто высказывала мнение ЕЦБ по этому вопросу в течение последних 18 месяцев, она сказала, что решение о том, как действовать дальше, в конечном итоге было политическим.

"Наша работа" как центрального банка, добавила она, "заключается в том, чтобы определить, будет ли любой выбор, принятый лидерами (ЕС), соответствовать Договору (ЕС), уважать международное верховенство права и не повредит финансовой стабильности".

ЕС не будет заставлять Бельгию принять "репарационный кредит" для Украины - Кошта17.12.25, 15:36 • 4968 просмотров

Антонина Туманова

