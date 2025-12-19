$42.340.15
Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Лидеры Европейского Союза не достигли согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. Обсуждение вопроса предоставления кредита продолжится 19 декабря на саммите в Брюсселе.

Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины

Лидеры Европейского Союза не достигли согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. Обсуждение вопроса предоставления кредита продолжится завтра на саммите в Брюсселе. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW, Politico.

Детали

В конце первого дня саммита в Брюсселе лидеры ЕС не достигли согласия по финансированию Украины за счет замороженных российских активов.

В итоговом коммюнике, обнародованном вечером 18 декабря, этот вопрос отсутствует. Документ начинается с раздела II, посвященного ситуации на Ближнем Востоке, тогда как раздел I, в котором планировалось рассмотреть финансирование Украины на 2026–2027 годы, был пропущен

- сообщает DW.

Отмечается, что обсуждение вопроса предоставления кредита Украине на саммите в Брюсселе продолжится 19 декабря.

Для достижения договоренностей необходимы либо четкие юридические гарантии компенсации, либо консенсус между всеми государствами-членами ЕС.

Лидеры обсуждали сложный механизм кредитования Киева, предложенный Европейской комиссией. Он предусматривает привлечение замороженных российских активов для так называемого "репарационного кредита", а также предоставление национальных гарантий со стороны стран Евросоюза. Возврат этих средств России возможен только при условии выплаты ею репараций Украине после завершения войны.

Против предоставления кредита Украине за счет замороженных российских активов выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия, указав на возможные серьезные юридические последствия и риски для доверия к финансовой системе ЕС

Напомним

В четверг, 18 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель для участия в саммите ЕС, на котором должны принять решение о финансовой поддержке Украины на 2026-2027 годы.

Страны ЕС предложили дополнительные гарантии Бельгии для поддержки плана предоставления Украине кредита в 210 миллиардов евро из замороженных российских активов. Неиспользованные средства кредита станут первой линией защиты, если ЕС придется возмещать убытки России.

Вита Зеленецкая

