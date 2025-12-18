Зеленський прибув до Брюсселя на вирішальний саміт ЄС щодо України

Президент України Володимир Зеленський уже прибув до Брюсселя, повідомили журналістам в Офісі Президента, на тлі очікуваного сьогодні там вирішального саміту ЄС, де мають зокрема розглянути питання фінансування для України на наступні роки, пише УНН.

Деталі

Доповнення

На саміті ЄС у четвер, за повідомленнями, лідери спробують переконати Бельгію погодитися на використання заморожених російських активів для фінансування України. Це останній шанс для ЄС дати зелене світло пропозиції щодо залучення 210 мільярдів євро російських активів.

Президент: рішення щодо використання заморожених активів рф залежить від політичної волі партнерів

Якщо не буде досягнуто угоди щодо активів, то ЄС доведеться знайти інший спосіб підтримати Україну, що він зобов'язався зробити так чи інакше на останньому саміті в жовтні.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обережно відкрила двері до спільного боргу, підкріпленого наступним семирічним бюджетом ЄС, як резервний план.

Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів

Очікується, що Зеленський буде присутній на саміті ЄС та поінформує лідерів про прогрес мирних переговорів.

Згідно з поширеним пресою проєктом висновків, ЄС зобов'яжеться надати "надійні та такі, що заслуговують на довіру, гарантії безпеки для України" і, ледь завуальовано докоряючи Вашингтону, який керує процесом, блок має заявити, що він "вирішуватиме питання своєї компетенції або ті, що впливають на його безпеку".