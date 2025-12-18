$42.340.15
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
07:18 • 14516 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
17 грудня, 20:01 • 26870 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 43371 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 43645 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 71523 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 40256 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 29066 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 25879 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 23269 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
Зеленський прибув до Брюсселя на вирішальний саміт ЄС щодо України

Київ • УНН

 • 1062 перегляди

Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя на саміт ЄС. Там розглянуть питання фінансування України та використання заморожених російських активів.

Зеленський прибув до Брюсселя на вирішальний саміт ЄС щодо України

Президент України Володимир Зеленський уже прибув до Брюсселя, повідомили журналістам в Офісі Президента, на тлі очікуваного сьогодні там вирішального саміту ЄС, де мають зокрема розглянути питання фінансування для України на наступні роки, пише УНН.

Деталі

Президент Зеленський уже у Брюсселі, повідомили журналістам в ОП.

Доповнення

На саміті ЄС у четвер, за повідомленнями, лідери спробують переконати Бельгію погодитися на використання заморожених російських активів для фінансування України. Це останній шанс для ЄС дати зелене світло пропозиції щодо залучення 210 мільярдів євро російських активів.

Президент: рішення щодо використання заморожених активів рф залежить від політичної волі партнерів18.12.25, 10:32 • 1390 переглядiв

Якщо не буде досягнуто угоди щодо активів, то ЄС доведеться знайти інший спосіб підтримати Україну, що він зобов'язався зробити так чи інакше на останньому саміті в жовтні.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обережно відкрила двері до спільного боргу, підкріпленого наступним семирічним бюджетом ЄС, як резервний план.

Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів17.12.25, 12:56 • 40261 перегляд

Очікується, що Зеленський буде присутній на саміті ЄС та поінформує лідерів про прогрес мирних переговорів.

Згідно з поширеним пресою проєктом висновків, ЄС зобов'яжеться надати "надійні та такі, що заслуговують на довіру, гарантії безпеки для України" і, ледь завуальовано докоряючи Вашингтону, який керує процесом, блок має заявити, що він "вирішуватиме питання своєї компетенції або ті, що впливають на його безпеку".

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Війна в Україні
Європейська комісія
Європейський Союз
Брюссель
Бельгія
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Україна