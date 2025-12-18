Зеленский прибыл в Брюссель на решающий саммит ЕС по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Брюссель, сообщили журналистам в Офисе Президента, на фоне ожидаемого сегодня там решающего саммита ЕС, где должны, в частности, рассмотреть вопрос финансирования для Украины на следующие годы, пишет УНН.

Детали

Президент Зеленский уже в Брюсселе, сообщили журналистам в ОП.

Дополнение

На саммите ЕС в четверг, по сообщениям, лидеры попытаются убедить Бельгию согласиться на использование замороженных российских активов для финансирования Украины. Это последний шанс для ЕС дать зеленый свет предложению по привлечению 210 миллиардов евро российских активов.

Президент: решение об использовании замороженных активов РФ зависит от политической воли партнеров

Если не будет достигнуто соглашение по активам, то ЕС придется найти другой способ поддержать Украину, что он обязался сделать так или иначе на последнем саммите в октябре.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осторожно открыла двери к общему долгу, подкрепленному следующим семилетним бюджетом ЕС, как резервный план.

Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов

Ожидается, что Зеленский будет присутствовать на саммите ЕС и проинформирует лидеров о прогрессе мирных переговоров.

Согласно распространенному прессой проекту выводов, ЕС обязуется предоставить "надежные и заслуживающие доверия гарантии безопасности для Украины" и, едва завуалированно упрекая Вашингтон, который руководит процессом, блок должен заявить, что он "будет решать вопросы своей компетенции или те, что влияют на его безопасность".