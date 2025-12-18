Зеленский прибыл в Брюссель на решающий саммит ЕС по Украине

$42.340.15
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
07:18 • 8892 просмотра
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
17 декабря, 20:01 • 22005 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 38248 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 39803 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 65686 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 38695 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 28758 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 25668 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 23141 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
Популярные новости
Великобритания выделяет Украине крупнейшую однолетнюю инвестицию для укрепления ПВО18 декабря, 02:05 • 19868 просмотра
Военные США заявили об очередном ударе по судну с наркотиками в Тихом океане18 декабря, 03:02 • 20429 просмотра
"Мне достался беспорядок, но я его исправлю": Трамп выступил с обращением к нации18 декабря, 03:27 • 23093 просмотра
Очки с искусственным интеллектом от Meta будут усиливать голос собеседника04:23 • 19320 просмотра
россияне массированно атаковали Черкассы: целились по критической инфраструктуре, есть пострадавшиеPhoto05:25 • 15647 просмотра
публикации
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 31866 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире17 декабря, 14:58 • 30221 просмотра
ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается17 декабря, 14:39 • 26888 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 65693 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 49292 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Си Цзиньпин
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Венесуэла
Одесская область
УНН Lite
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 13821 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 13910 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 21427 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 27445 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 61933 просмотра
Зеленский прибыл в Брюссель на решающий саммит ЕС по Украине

Киев • УНН

 • 294 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель на саммит ЕС. Там рассмотрят вопросы финансирования Украины и использования замороженных российских активов.

Зеленский прибыл в Брюссель на решающий саммит ЕС по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Брюссель, сообщили журналистам в Офисе Президента, на фоне ожидаемого сегодня там решающего саммита ЕС, где должны, в частности, рассмотреть вопрос финансирования для Украины на следующие годы, пишет УНН.

Детали

Президент Зеленский уже в Брюсселе, сообщили журналистам в ОП.

Дополнение

На саммите ЕС в четверг, по сообщениям, лидеры попытаются убедить Бельгию согласиться на использование замороженных российских активов для финансирования Украины. Это последний шанс для ЕС дать зеленый свет предложению по привлечению 210 миллиардов евро российских активов.

Президент: решение об использовании замороженных активов РФ зависит от политической воли партнеров18.12.25, 10:32 • 976 просмотров

Если не будет достигнуто соглашение по активам, то ЕС придется найти другой способ поддержать Украину, что он обязался сделать так или иначе на последнем саммите в октябре.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осторожно открыла двери к общему долгу, подкрепленному следующим семилетним бюджетом ЕС, как резервный план.

Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов17.12.25, 12:56 • 38700 просмотров

Ожидается, что Зеленский будет присутствовать на саммите ЕС и проинформирует лидеров о прогрессе мирных переговоров.

Согласно распространенному прессой проекту выводов, ЕС обязуется предоставить "надежные и заслуживающие доверия гарантии безопасности для Украины" и, едва завуалированно упрекая Вашингтон, который руководит процессом, блок должен заявить, что он "будет решать вопросы своей компетенции или те, что влияют на его безопасность".

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Война в Украине
Европейская комиссия
Европейский Союз
Брюссель
Бельгия
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Украина