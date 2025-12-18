Президент: решение об использовании замороженных активов РФ зависит от политической воли партнеров

Владимир Зеленский заявил, что вопрос использования замороженных российских активов для нужд Украины остается на столе переговоров в Европе и США и зависит от политических решений партнеров. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, пишет УНН.

Детали

Зеленский сообщил, что в Берлине обсуждал с представителями США вопросы финансирования Украины, в частности, тему потребности в деньгах как для восстановления, так и для обороны.

Мы проговорили с американцами в Берлине, что Украине нужны деньги на восстановление. Америка сказала, что она готова помогать. Пока что деталей у меня нет. Европа также всегда говорила о восстановлении Украины. Сегодня мы говорим о репарационных деньгах не только в смысле восстановления - отметил президент.

Он подчеркнул, что в случае продолжения войны эти средства могут быть направлены на поддержку украинской армии, оборонного производства и обеспечение ПВО, в частности ракетами из США.

Если это война, то нам нужны эти деньги, нужно такое решение, чтобы поддержать нашу армию и наше оборонное производство, безусловно. и европейские, безусловно, и ракеты для ПВО США. Мы готовы использовать эти деньги, если будет принято это решение положительно - добавил президент Украины.

Также, по словам Зеленского, около 200 миллиардов евро замороженных российских активов находятся на территории Европейского Союза. Именно этот вопрос он планирует обсуждать с европейскими лидерами во время визита в Брюссель.

Сейчас мы говорим о 200 миллиардах, которые находятся на территории Европейского Союза. Сейчас я как раз лечу в Брюссель. Это решение на столе. На сегодня это зависит от политической воли. Я буду разговаривать со всеми лидерами, доказывать наши аргументы и очень надеюсь, что мы можем получить положительное решение. Без этого будет большая проблема для Украины. Что касается Соединенных Штатов Америки, отдельно, у них также есть на территории Соединенных Штатов Америки меньшие деньги, безусловно, 5 или 5,5 миллиардов, но за них также надо бороться. Здесь каждая копейка сегодня очень важна для нас - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС не будет навязывать репарационный кредит для Украины на саммите лидеров, если Бельгия выступит против. Это отступление от его предыдущей позиции, где он отмечал, что для схемы требуется лишь квалифицированное большинство.