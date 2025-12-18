Президент: рішення щодо використання заморожених активів рф залежить від політичної волі партнерів

$42.340.15
49.630.04
ukenru
08:07 • 2204 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
07:18 • 5016 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
17 грудня, 20:01 • 20035 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 36013 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 38344 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 63704 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 38023 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 28531 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 25491 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 23025 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
80%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Британія виділяє Україні найбільшу однорічну інвестицію для зміцнення ППО18 грудня, 02:05 • 18473 перегляди
Військові США заявили про черговий удар по судну з наркотиками в Тихому океані03:02 • 19033 перегляди
"Мені дістався безлад, але я його виправлю": Трамп виступив зі зверненням до нації03:27 • 21685 перегляди
Окуляри зі штучним інтелектом від Meta підсилюватимуть голос співрозмовника04:23 • 17894 перегляди
росіяни масовано атакували Черкаси: цілили по критичній інфраструктурі, є постраждаліPhoto05:25 • 14484 перегляди
Публікації
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 30479 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі17 грудня, 14:58 • 28857 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається17 грудня, 14:39 • 25640 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 63707 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 47996 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Сі Цзіньпін
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Венесуела
Одеська область
Реклама
УНН Lite
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 13253 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 13356 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 20864 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 26938 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 61444 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
SpaceX Starship
FGM-148 Javelin

Президент: рішення щодо використання заморожених активів рф залежить від політичної волі партнерів

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Володимир Зеленський заявив, що питання використання заморожених російських активів для потреб України залежить від політичної волі партнерів. Президент зазначив, що ці кошти можуть бути спрямовані на підтримку української армії та оборонного виробництва.

Президент: рішення щодо використання заморожених активів рф залежить від політичної волі партнерів

Володимир Зеленський заявив, що питання використання заморожених російських активів для потреб України залишається на столі переговорів у Європі та США і залежить від політичних рішень партнерів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, пише УНН.

Деталі

Зеленський повідомив, що в Берліні обговорював із представниками США питання фінансування України, зокрема, тему потреби в грошах як для відбудови, так і для оборони.

Ми проговорили з американцями в Берліні, що в Україні потрібні гроші на відбудову. Америка сказала, що вона готова допомагати. Поки що деталей у мене немає. Європа також завжди говорила про відбудову України. Сьогодні ми говоримо про репараційні гроші не тільки в сенсі відбудови

- зазначив президент.

Він підкреслив, що у разі продовження війни ці кошти можуть бути спрямовані на підтримку української армії, оборонного виробництва та забезпечення ППО, зокрема ракетами зі США.

Якщо це війна, то нам потрібні ці гроші, потрібне таке рішення, щоб підтримати нашу армію і наше оборонне виробництво, безумовно. і європейські, безумовно, і ракети для ППО США. Ми готові використовувати ці гроші, якщо буде прийнято це рішення позитивно

- додав президент України.

Також, за словами Зеленського, близько 200 мільярдів євро заморожених російських активів перебувають на території Європейського Союзу. Саме це питання він планує обговорювати з європейськими лідерами під час візиту до Брюсселя.

Зараз ми говоримо про 200 мільярдів, які знаходяться на території Європейського Союзу. Зараз я якраз лечу в Брюссель. Це рішення на столі. На сьогодні це залежить від політичної волі. Я буду розмовляти з усіма лідерами, доводити наші аргументи і дуже надіюсь, що ми можемо отримати позитивне рішення. Без цього буде велика проблема для України. Що стосується Сполучених Штатів Америки, окремо, у них також є на території Сполучених Штатів Америки менші гроші, безумовно, 5 чи 5,5 мільярдів, але за них також треба боротися. Тут кожна копійка сьогодні дуже важлива для нас

- підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що ЄС не буде нав'язувати репараційний кредит для України на саміті лідерів, якщо Бельгія виступить проти. Це відступ від його попередньої позиції, де він зазначав, що для схеми потрібна лише кваліфікована більшість.

Алла Кіосак

ЕкономікаПолітика
Санкції
Державний бюджет
Війна в Україні
Антоніу Кошта
Європейський Союз
Брюссель
Бельгія
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Берлін