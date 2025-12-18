Президент: рішення щодо використання заморожених активів рф залежить від політичної волі партнерів

Володимир Зеленський заявив, що питання використання заморожених російських активів для потреб України залишається на столі переговорів у Європі та США і залежить від політичних рішень партнерів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, пише УНН.

Деталі

Зеленський повідомив, що в Берліні обговорював із представниками США питання фінансування України, зокрема, тему потреби в грошах як для відбудови, так і для оборони.

Ми проговорили з американцями в Берліні, що в Україні потрібні гроші на відбудову. Америка сказала, що вона готова допомагати. Поки що деталей у мене немає. Європа також завжди говорила про відбудову України. Сьогодні ми говоримо про репараційні гроші не тільки в сенсі відбудови - зазначив президент.

Він підкреслив, що у разі продовження війни ці кошти можуть бути спрямовані на підтримку української армії, оборонного виробництва та забезпечення ППО, зокрема ракетами зі США.

Якщо це війна, то нам потрібні ці гроші, потрібне таке рішення, щоб підтримати нашу армію і наше оборонне виробництво, безумовно. і європейські, безумовно, і ракети для ППО США. Ми готові використовувати ці гроші, якщо буде прийнято це рішення позитивно - додав президент України.

Також, за словами Зеленського, близько 200 мільярдів євро заморожених російських активів перебувають на території Європейського Союзу. Саме це питання він планує обговорювати з європейськими лідерами під час візиту до Брюсселя.

Зараз ми говоримо про 200 мільярдів, які знаходяться на території Європейського Союзу. Зараз я якраз лечу в Брюссель. Це рішення на столі. На сьогодні це залежить від політичної волі. Я буду розмовляти з усіма лідерами, доводити наші аргументи і дуже надіюсь, що ми можемо отримати позитивне рішення. Без цього буде велика проблема для України. Що стосується Сполучених Штатів Америки, окремо, у них також є на території Сполучених Штатів Америки менші гроші, безумовно, 5 чи 5,5 мільярдів, але за них також треба боротися. Тут кожна копійка сьогодні дуже важлива для нас - підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що ЄС не буде нав'язувати репараційний кредит для України на саміті лідерів, якщо Бельгія виступить проти. Це відступ від його попередньої позиції, де він зазначав, що для схеми потрібна лише кваліфікована більшість.