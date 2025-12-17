$42.180.06
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов

Киев • УНН

 • 2106 просмотра

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возможности финансовой поддержки Украины путем выпуска совместного долга ЕС, как альтернативу использованию замороженных российских суверенных активов. Это происходит накануне встречи лидеров ЕС, где будут обсуждаться пути финансирования Украины на фоне ее ожидаемого дефицита в 135 миллиардов евро до 2027 года.

Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов

ЕС может попытаться оказать финансовую поддержку Украине путем выпуска совместного долга, а не путем использования замороженных российских суверенных активов, заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, допуская, что ее непоколебимая поддержка "репарационного кредита" может ослабнуть накануне встречи лидеров ЕС в четверг, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

"Я предложила два разных варианта для этого будущего Евросовета, один основанный на активах, а другой - на заимствованиях ЕС, - сказала фон дер Ляйен в своем выступлении перед Европейским парламентом в Страсбурге. - И нам придется решить… каким путем мы хотим пойти".

"Но одно очень, очень четко: мы должны принять решение финансировать Украину в течение следующих двух лет в этом европейском конфликте", - добавила она.

По данным Европейской комиссии, "у Украины закончатся деньги в апреле, и она столкнется с общим дефицитом финансирования в размере 135 миллиардов евро в течение 2026 и 2027 годов". Изначально ЕС стремится покрыть две трети дефицита, или 90 миллиардов евро.

ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения03.12.25, 15:24 • 81485 просмотров

Комментарии фон дер Ляйен прозвучали всего через несколько дней после того, как Италия, Болгария, Мальта и Чехия поддержали призывы Бельгии к ЕС искать альтернативы - включая совместный долг - для кредита, который имеет целью использовать 185 миллиардов евро суверенных средств кремля, хранящихся в Euroclear, брюссельском депозитарии ценных бумаг.

Присоединился тяжеловес: уже четыре страны ЕС против плана по замороженным активам рф для Украины - Politico13.12.25, 09:54 • 10911 просмотров

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер неоднократно отказывался поддерживать эту схему, если юридические и финансовые риски не будут разделены, а другие страны ЕС не будут использовать активы кремля, хранящиеся в их собственных юрисдикциях.

Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico16.12.25, 12:49 • 29135 просмотров

Де Вевер также неоднократно призывал ЕС выпустить совместный долг, обеспеченный следующим долгосрочным бюджетом блока, для поддержки Украины. Однако этот вариант потребует одобрения всех 27 стран ЕС и "сейчас блокируется Венгрией, чей промосковский премьер-министр Виктор Орбан отказался предоставлять Украине какую-либо дальнейшую финансовую поддержку", пишет издание.

Между тем, для одобрения "репарационного кредита" юридически требуется лишь "квалифицированное большинство" стран ЕС, или 15 из 27 государств-членов блока, представляющих не менее 65% его населения.

Несмотря на наличие необходимых голосов, ЕС пока не рассматривает возможность одобрения займа без поддержки Бельгии, сообщают многочисленные дипломаты и чиновники.

Поздно во вторник президент Европейского совета Антониу Кошта также заявил, что ЕС не будет форсировать кредит на саммите в четверг, если Бельгия будет против.

"Мы не собираемся голосовать против Бельгии", - сказал Кошта франкоязычному вещателю бельгийской телекомпании RTBF.

Замечания фон дер Ляйен, которая изначально отказалась публично рассматривать альтернативы кредиту после того, как де Вевер заблокировал эту схему на двух саммитах ЕС в октябре, также появляются на фоне того, как Брюссель спешит решить большинство озабоченностей Бельгии перед саммитом в четверг.

Встреча посланников ЕС в Брюсселе во вторник не принесла значительного прогресса, говорят дипломаты.

"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам17.12.25, 08:31 • 14181 просмотр

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Война в Украине
Барт Де Вевер
Антониу Кошта
Euroclear
Европейская комиссия
Европейский совет
Европейский Союз
Мальта
Бельгия
Чешская Республика
Болгария
Италия
Венгрия
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Виктор Орбан