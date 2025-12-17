Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов

ЕС может попытаться оказать финансовую поддержку Украине путем выпуска совместного долга, а не путем использования замороженных российских суверенных активов, заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, допуская, что ее непоколебимая поддержка "репарационного кредита" может ослабнуть накануне встречи лидеров ЕС в четверг, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

"Я предложила два разных варианта для этого будущего Евросовета, один основанный на активах, а другой - на заимствованиях ЕС, - сказала фон дер Ляйен в своем выступлении перед Европейским парламентом в Страсбурге. - И нам придется решить… каким путем мы хотим пойти".

"Но одно очень, очень четко: мы должны принять решение финансировать Украину в течение следующих двух лет в этом европейском конфликте", - добавила она.

По данным Европейской комиссии, "у Украины закончатся деньги в апреле, и она столкнется с общим дефицитом финансирования в размере 135 миллиардов евро в течение 2026 и 2027 годов". Изначально ЕС стремится покрыть две трети дефицита, или 90 миллиардов евро.

Комментарии фон дер Ляйен прозвучали всего через несколько дней после того, как Италия, Болгария, Мальта и Чехия поддержали призывы Бельгии к ЕС искать альтернативы - включая совместный долг - для кредита, который имеет целью использовать 185 миллиардов евро суверенных средств кремля, хранящихся в Euroclear, брюссельском депозитарии ценных бумаг.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер неоднократно отказывался поддерживать эту схему, если юридические и финансовые риски не будут разделены, а другие страны ЕС не будут использовать активы кремля, хранящиеся в их собственных юрисдикциях.

Де Вевер также неоднократно призывал ЕС выпустить совместный долг, обеспеченный следующим долгосрочным бюджетом блока, для поддержки Украины. Однако этот вариант потребует одобрения всех 27 стран ЕС и "сейчас блокируется Венгрией, чей промосковский премьер-министр Виктор Орбан отказался предоставлять Украине какую-либо дальнейшую финансовую поддержку", пишет издание.

Между тем, для одобрения "репарационного кредита" юридически требуется лишь "квалифицированное большинство" стран ЕС, или 15 из 27 государств-членов блока, представляющих не менее 65% его населения.

Несмотря на наличие необходимых голосов, ЕС пока не рассматривает возможность одобрения займа без поддержки Бельгии, сообщают многочисленные дипломаты и чиновники.

Поздно во вторник президент Европейского совета Антониу Кошта также заявил, что ЕС не будет форсировать кредит на саммите в четверг, если Бельгия будет против.

"Мы не собираемся голосовать против Бельгии", - сказал Кошта франкоязычному вещателю бельгийской телекомпании RTBF.

Замечания фон дер Ляйен, которая изначально отказалась публично рассматривать альтернативы кредиту после того, как де Вевер заблокировал эту схему на двух саммитах ЕС в октябре, также появляются на фоне того, как Брюссель спешит решить большинство озабоченностей Бельгии перед саммитом в четверг.

Встреча посланников ЕС в Брюсселе во вторник не принесла значительного прогресса, говорят дипломаты.

