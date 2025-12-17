Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів

ЄС може спробувати надати фінансову підтримку Україні шляхом випуску спільного боргу, а не шляхом використання заморожених російських суверенних активів, заявила в середу голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, допускаючи, що її непохитна підтримка "репараційного кредиту" може послабшати напередодні зустрічі лідерів ЄС у четвер, пише УНН з посиланням на Euractiv.

Деталі

"Я запропонувала два різні варіанти для цієї майбутньої Євроради, один заснований на активах, а інший - на запозиченнях ЄС, - сказала фон дер Ляєн у своєму виступі перед Європейським парламентом у Страсбурзі. - І нам доведеться вирішити… яким шляхом ми хочемо піти".

"Але одне дуже, дуже чітко: ми повинні ухвалити рішення фінансувати Україну протягом наступних двох років у цьому європейському конфлікті", – додала вона.

За даними Європейської комісії, "в України закінчаться гроші у квітні, і вона зіткнеться із загальним дефіцитом фінансування обсягом 135 мільярдів євро протягом 2026 та 2027 років". Спочатку ЄС прагне покрити дві третини дефіциту, або 90 мільярдів євро.

Коментарі фон дер Ляєн прозвучали лише через кілька днів після того, як Італія, Болгарія, Мальта та Чехія підтримали заклики Бельгії до ЄС шукати альтернативи - включаючи спільний борг - для кредиту, який має на меті використати 185 мільярдів євро суверенних коштів кремля, що зберігаються в Euroclear, брюссельському депозитарії цінних паперів.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер неодноразово відмовлявся підтримувати цю схему, якщо юридичні та фінансові ризики не будуть розділені, а інші країни ЄС не використовуватимуть активи кремля, що зберігаються в їхніх власних юрисдикціях.

Де Вевер також неодноразово закликав ЄС випустити спільний борг, забезпечений наступним довгостроковим бюджетом блоку, для підтримки України. Однак цей варіант вимагатиме схвалення всіх 27 країн ЄС і "наразі блокується Угорщиною, чий промосковський прем'єр-міністр Віктор Орбан відмовився надавати Україні будь-яку подальшу фінансову підтримку", пише видання.

Тим часом, для схвалення "репараційного кредиту" юридично потрібна лише "кваліфікована більшість" країн ЄС, або 15 з 27 держав-членів блоку, що представляють щонайменше 65% його населення.

Попри наявність необхідних голосів, ЄС наразі не розглядає можливість схвалення позики без підтримки Бельгії, повідомляють численні дипломати та чиновники.

Пізно у вівторок президент Європейської ради Антоніу Кошта також заявив, що ЄС не форсуватиме кредит на саміті в четвер, якщо Бельгія буде проти.

"Ми не збираємося голосувати проти Бельгії", - сказав Кошта франкомовному мовнику бельгійської телекомпанії RTBF.

Зауваження фон дер Ляєн, яка спочатку відмовилася публічно розглядати альтернативи кредиту після того, як де Вевер заблокував цю схему на двох самітах ЄС у жовтні, також з'являються на тлі того, як Брюссель поспішає вирішити більшість занепокоєнь Бельгії перед самітом у четвер.

Зустріч посланців ЄС у Брюсселі у вівторок не принесла значного прогресу, кажуть дипломати.

