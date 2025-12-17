$42.180.06
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
10:33 • 3938 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
08:46 • 9548 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
07:35 • 14311 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
06:31 • 14088 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 25140 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 44206 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 36374 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
16 грудня, 15:35 • 37349 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
16 грудня, 13:38 • 31566 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів

Київ • УНН

 • 1958 перегляди

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про можливість фінансової підтримки України шляхом випуску спільного боргу ЄС, як альтернативу використанню заморожених російських суверенних активів. Це відбувається напередодні зустрічі лідерів ЄС, де обговорюватимуться шляхи фінансування України на тлі її очікуваного дефіциту в 135 мільярдів євро до 2027 року.

Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів

ЄС може спробувати надати фінансову підтримку Україні шляхом випуску спільного боргу, а не шляхом використання заморожених російських суверенних активів, заявила в середу голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, допускаючи, що її непохитна підтримка "репараційного кредиту" може послабшати напередодні зустрічі лідерів ЄС у четвер, пише УНН з посиланням на Euractiv.

Деталі

"Я запропонувала два різні варіанти для цієї майбутньої Євроради, один заснований на активах, а інший - на запозиченнях ЄС, - сказала фон дер Ляєн у своєму виступі перед Європейським парламентом у Страсбурзі. - І нам доведеться вирішити… яким шляхом ми хочемо піти".

"Але одне дуже, дуже чітко: ми повинні ухвалити рішення фінансувати Україну протягом наступних двох років у цьому європейському конфлікті", – додала вона.

За даними Європейської комісії, "в України закінчаться гроші у квітні, і вона зіткнеться із загальним дефіцитом фінансування обсягом 135 мільярдів євро протягом 2026 та 2027 років". Спочатку ЄС прагне покрити дві третини дефіциту, або 90 мільярдів євро.

ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення03.12.25, 15:24 • 81485 переглядiв

Коментарі фон дер Ляєн прозвучали лише через кілька днів після того, як Італія, Болгарія, Мальта та Чехія підтримали заклики Бельгії до ЄС шукати альтернативи - включаючи спільний борг - для кредиту, який має на меті використати 185 мільярдів євро суверенних коштів кремля, що зберігаються в Euroclear, брюссельському депозитарії цінних паперів.

Приєднався важковаговик: уже чотири країни ЄС проти плану щодо заморожених активів рф для України - Politico13.12.25, 09:54 • 10911 переглядiв

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер неодноразово відмовлявся підтримувати цю схему, якщо юридичні та фінансові ризики не будуть розділені, а інші країни ЄС не використовуватимуть активи кремля, що зберігаються в їхніх власних юрисдикціях.

Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico16.12.25, 12:49 • 29134 перегляди

Де Вевер також неодноразово закликав ЄС випустити спільний борг, забезпечений наступним довгостроковим бюджетом блоку, для підтримки України. Однак цей варіант вимагатиме схвалення всіх 27 країн ЄС і "наразі блокується Угорщиною, чий промосковський прем'єр-міністр Віктор Орбан відмовився надавати Україні будь-яку подальшу фінансову підтримку", пише видання.

Тим часом, для схвалення "репараційного кредиту" юридично потрібна лише "кваліфікована більшість" країн ЄС, або 15 з 27 держав-членів блоку, що представляють щонайменше 65% його населення.

Попри наявність необхідних голосів, ЄС наразі не розглядає можливість схвалення позики без підтримки Бельгії, повідомляють численні дипломати та чиновники.

Пізно у вівторок президент Європейської ради Антоніу Кошта також заявив, що ЄС не форсуватиме кредит на саміті в четвер, якщо Бельгія буде проти.

"Ми не збираємося голосувати проти Бельгії", - сказав Кошта франкомовному мовнику бельгійської телекомпанії RTBF.

Зауваження фон дер Ляєн, яка спочатку відмовилася публічно розглядати альтернативи кредиту після того, як де Вевер заблокував цю схему на двох самітах ЄС у жовтні, також з'являються на тлі того, як Брюссель поспішає вирішити більшість занепокоєнь Бельгії перед самітом у четвер.

Зустріч посланців ЄС у Брюсселі у вівторок не принесла значного прогресу, кажуть дипломати.

"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів17.12.25, 08:31 • 14088 переглядiв

Юлія Шрамко

