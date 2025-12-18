$42.340.15
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України

Київ • УНН

 • 1190 перегляди

На саміті ЄС у четвер лідери спробують переконати Бельгію погодитися на використання заморожених російських активів для фінансування України. Це останній шанс для ЄС дати зелене світло пропозиції щодо залучення 210 мільярдів євро російських активів.

"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України

Суть саміту ЄС у четвер полягає в тому, щоб переконати Бельгію приєднатися до плану блоку переказати мільярди заморожених російських активів для фінансування України, "навіть якщо це означає зустріч допізна", з посиланням на джерело повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Після невдалої спроби досягти угоди на останній Європейській Раді в жовтні, а також у кількох раундах термінових переговорів та закулісних суперечок, що відбулися з того часу, четвер - це останній шанс для лідерів ЄС дати зелене світло пропозиції щодо залучення 210 мільярдів євро російських активів по всьому блоку для фінансування кредиту Україні.

Підтримка Бельгії має вирішальне значення, оскільки основна частина заморожених активів знаходиться у брюссельському фінансовому депозитарії Euroclear, а її уряд боїться бути відповідальним за суттєві збитки або помсту з боку москви.

Попри тижні переконань, прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер не зрушив з місця і продовжує користуватися сильною внутрішньою підтримкою. Менш ніж за 24 години до критичного моменту посол Бельгії заявив колегам під час закритих переговорів, що "ми йдемо назад".

Деякі країни-члени ЄС, такі як Німеччина та Латвія, запропонували ухвалити рішення про конфіскацію активів кваліфікованою більшістю голосів, а не одноголосно, фактично витіснивши Бельгію, пише видання.

У такому разі 15 з 27 держав-членів повинні будуть проголосувати "за". Але бельгійські чиновники заявили, що немає сенсу намагатися ігнорувати їхні занепокоєння, оскільки кошти в депозитарії Euroclear просто не будуть вивільнені.

Високопоставлений чиновник ЄС розповів, що вся суть саміту в четвер полягає в тому, щоб переконати Бельгію відмовитися від своєї незгоди, навіть якщо це означає зустріч допізна

- ідеться у публікації.

Якщо не активи, то що

Якщо не буде досягнуто угоди щодо активів, то ЄС доведеться знайти інший спосіб підтримати Україну, що він зобов'язався зробити так чи інакше на останньому саміті в жовтні.

У середу ввечері європейські лідери розділилися на непримиренні табори, принаймні публічно, і, здавалося, навряд чи домовляться про те, як фінансувати Київ. Але перші контури потенційного виходу з глухого кута - такого, який доведеться обмірковувати протягом годин переговорів - починають набувати форми, і дипломати працюють над далекосяжним компромісом в останню хвилину, щоб врятувати угоду.

ЄС бореться за компроміс в останній момент для порятунку угоди на саміті про допомогу Україні - Politico

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обережно відкрила двері до спільного боргу, підкріпленого наступним семирічним бюджетом ЄС, як резервний план.

Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів

Ключем до такого плану було б виключення Угорщини та Словаччини, які обидві виступають проти надання подальшої допомоги Україні, зі схеми спільного боргу, повідомили чотири дипломати ЄС. Угода все ще може бути узгоджена в Раді ЄС між 27 країнами блоку, але остаточна домовленість передбачатиме, що лише 25 країн братимуть участь у фінансуванні.

Щодо мирної угоди

Вашингтон шокував Україну та її європейських союзників, коли розробив план припинення війни, який був сповнений значних поступок росії, включаючи передачу великих ділянок української території та обмеження чисельності українських військових. Після шалених переговорів від Женеви до Берліна, Київ та його союзники успішно лобіювали альтернативний план, який включає пропозицію американських чиновників надати гарантії безпеки за зразком НАТО для захисту України.

Номер один - це гарантії безпеки від США - Зеленський

"Вперше з 2022 року припинення вогню є можливим", - сказав Мерц на пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у понеділок.

Очікується, що Зеленський буде присутній на саміті ЄС та поінформує лідерів про прогрес переговорів.

Згідно з проєктом висновків, отриманим виданням, ЄС зобов'яжеться надати "надійні та такі, що заслуговують на довіру, гарантії безпеки для України" і, ледь завуальовано докоряючи Вашингтону, який керує процесом, блок має заявити, що він "вирішуватиме питання своєї компетенції або ті, що впливають на його безпеку".

Зеленський про очікуваний результат зустрічі лідерів ЄС: у рф мають відчути, що бажання воювати у 2026 році не матиме сенсу

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Війна в Україні
Euroclear
Женева
Латвія
НАТО
Вашингтон
Європейський Союз
Бельгія
Німеччина
Словаччина
Володимир Зеленський
Угорщина
Україна
Берлін