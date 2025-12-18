ЄС бореться за компроміс в останній момент для порятунку угоди на саміті про допомогу Україні - Politico

Дипломати у ЄС працюють над малоймовірним компромісом в останню хвилину, щоб врятувати угоду про надання життєво важливої ​​фінансової допомоги Україні на саміті лідерів блоку у четвер, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

У середу ввечері європейські лідери розділилися на непримиренні табори, принаймні публічно, і, здавалося, навряд чи домовляться про те, як фінансувати Україну, частково завдяки повторному виникненню тих самих запеклих розбіжностей між північчю та півднем щодо спільного боргу, які торпедували єдність ЄС під час кризи єврозони, пише видання.

Лише за кілька годин до того, як 27 лідерів зберуться в Брюсселі, дві протиборчі групи схрестили шпаги щодо того, чи надавати Україні кредит на основі заморожених резервів центрального банку росії, які здебільшого зберігаються в банку Euroclear у Бельгії.

Німеччина разом із країнами Північної Європи та Східної Європи заявляють, що альтернативи цій схемі немає.

Але вони стикаються з посиленням опору з боку Бельгії та Італії, які прагнуть до "плану Б": підтримка Києва на основі боргу ЄС, гарантованого спільним бюджетом блоку. Болгарія, Мальта, Угорщина та Словаччина також проти використання цих активів.

Яскравим прикладом розколу є заявка прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні в середу, що вона використає засідання Ради ЄС, щоб вимагати відповідей щодо "можливих ризиків" використання цих активів, тоді як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц подвоїв зусилля щодо плану щодо активів, "щоб допомогти якомога швидше завершити цю війну", зазначає видання.

"Перші контури потенційного виходу з глухого кута, який доведеться обміркувати протягом годин переговорів, починають набувати форми", - ідеться у публікації пізно ввечері у середу.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обережно відкрила двері до спільного боргу в середу вранці під час виступу в Європейському парламенті в Страсбурзі.

"Я запропонувала два різні варіанти для цієї майбутньої Європейської Ради, один заснований на активах, а інший - на запозиченнях ЄС. І нам доведеться вирішити, яким шляхом ми хочемо піти", - сказала вона.

Ключем до такого плану було б виключення Угорщини та Словаччини, які обидві виступають проти надання подальшої допомоги Україні, зі схеми спільного боргу - повідомили чотири дипломати ЄС.

Угода все ще може бути узгоджена в Раді ЄС між 27 країнами блоку, але остаточна домовленість передбачатиме, що лише 25 країн братимуть участь у фінансуванні, вказує видання.

Узгодження такої схеми буде порятунком "розбитим державним фінансам України, на тлі того, як її скарбниця ризикує вичерпатися вже в наступному квітні", пише видання.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже прогнозує, що активи не будуть обговорюватися в Брюсселі, і що переговори змістилися до спільних позик. Однак кілька дипломатів заперечили, що Орбан помиляється, і що російські активи все ще є "єдиний варіант".

"Попри зростаючий політичний тиск на ЄС, щоб довести, що він може піднятися, щоб подолати екзистенційні виклики, з якими стикається Україна, дипломати з ворогуючих таборів у середу часто скептично ставилися до можливості знайти компроміс", - пише видання.

Ідея спільного боргу ЄС роками була анафемою для північних країн-членів, які не бажали гарантувати облігації для південних країн з високою заборгованістю.

"Найближчими [ситуаціями] до того, що відбувається зараз із замороженими активами, є фінансова криза 2012-2013 років та фінансова допомога Греції у 2015 році", - сказав високопоставлений дипломат ЄС.

Щодо війни в Україні, жителі півночі заперечують, що вони виступають проти використання єврооблігацій через побоювання щодо платоспроможності інших країн ЄС, але стверджують, що вони віддають перевагу цим активам, оскільки вони забезпечать більший довгостроковий приплив грошових коштів до України.

"Ідеться не про економних проти тих, хто марнотратить. Ідеться про те, бути проукраїнським чи ні", - сказав другий дипломат ЄС, додавши, що країни Північної та Східної Європи взяли на себе ініціативу у фінансуванні воєнних потреб України протягом останніх чотирьох років.

Попри тижні кропітких переговорів щодо активів, зусилля переконати Бельгію мають зворотний ефект. Країна категорично проти використання російських грошей, що зберігаються Euroclear у Брюсселі, і тепер залучила союзників.

"[Єврокомісія] створила монстра, і він їх з'їв", - сказав третій дипломат ЄС, маючи на увазі план щодо активів.

Однак Німеччина та її союзники попереджають, що досі немає альтернативи використанню коштів Euroclear.

"Якщо ви хочете зробити щось разом як європейці, репараційний кредит - єдиний шлях", - сказав четвертий дипломат ЄС.

Очікується, що прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер наполягатиме на тому, щоб Єврокомісія вивчила питання спільного боргу під час саміту лідерів ЄС у четвер - у надії, що інші присутні за столом переговорів повторять його вимоги.

Його прихильники стверджують, що модель "дешевша та пропонує більше ясності", сказав п'ятий дипломат ЄС.

Але критики зазначають, що це також вимагатиме політичного благословення проросійського прем'єр-міністра Угорщини Орбана, який неодноразово погрожував зірвати подальшу фінансову допомогу Україні.

За словами чотирьох дипломатів ЄС, цей глухий кут вимагатиме від Єврокомісії розробки обхідного шляху, щоб утримати Україну на плаву, дозволяючи Орбану зберегти обличчя. В обмін на його підтримку Єврокомісія може позбавити угорських та словацьких платників податків необхідності оплачувати оборону України, пише видання.

"Єврокомісія зараз наполягає на спільних позиках, але ми не дозволимо нашим сім'ям оплачувати рахунки за війну України", – написав Орбан у середу вдень у X. Він додав, що "російські активи не будуть на столі обговорення на завтрашньому засіданні Європейської ради EUCO".

Однак високопосадовець ЄС швидко спростував твердження угорського лідера про те, що російські резерви більше не в грі. "Репараційний кредит все ще дуже актуальний", - сказали вони.

