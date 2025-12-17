ЄС має використати заморожені російські активи для тиску на путіна - Мерц

$42.180.06
49.670.01
uken
15:43 • 2090 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
12:13 • 10247 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
11:22 • 23236 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
10:56 • 17949 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
10:33 • 17935 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 18959 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 20185 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 18040 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 27611 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 46665 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
96%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 30565 перегляди
Ураження російської субмаринин "Варшавянка": знищені гвинт і кермо, човну потрібен капремонтPhoto17 грудня, 09:06 • 13506 перегляди
Удари по енергетиці Одещини: через сильні пошкодження не вдалось підключити одразу всіх абонентів - ОВА17 грудня, 10:06 • 11244 перегляди
"А міг би й бритвою...": Сікорський відповів захаровій на заяву про "створення Польщі леніним" 11:01 • 9288 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн12:18 • 6104 перегляди
Публікації
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex15:05 • 5272 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі14:58 • 4964 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається14:39 • 4674 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
11:22 • 23236 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 30725 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Джорджа Мелоні
Андрій Сибіга
Антоніу Кошта
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Італія
Сполучені Штати Америки
Брюссель
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo16:22 • 166 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн12:18 • 6244 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 19319 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 55084 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 72274 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Опалення
Гриби
Серіали

ЄС має використати заморожені російські активи для тиску на путіна - Мерц

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив на важливості плану ЄС щодо використання заморожених російських активів для фінансування оборони України. Це посилить тиск на путіна та прискорить завершення війни, незважаючи на побоювання деяких країн щодо можливих репресій.

ЄС має використати заморожені російські активи для тиску на путіна - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що план ЄС щодо використання заморожених російських активів для фінансування оборони України має важливе значення для посилення тиску на російського диктатора володимира путіна, передає УНН із посиланням на AFP.

"Йдеться про допомогу Україні, але також і про те, щоб послати чіткий сигнал росії про те, що ми будемо використовувати активи, які є тут, щоб допомогти якнайшвидше покласти край цій війні", — заявив Мерц парламенту напередодні ключового саміту ЄС.

Видання зауважує, що Європейський союз розробив план використання заморожених активів для залучення 90 мільярдів євро (105 мільярдів доларів) як кредит для допомоги Україні, при цьому гроші будуть повернуті за рахунок будь-яких можливих російських репарацій Україні.

Однак, хоча план має сильну підтримку багатьох держав-членів, включаючи Німеччину, він викликав протидію з боку інших, зокрема Бельгії — країни, де знаходиться міжнародна депозитна організація Euroclear, яка володіє більшою частиною активів, — лідери якої побоюються російських репресій.

Мерц оцінює шанси ЄС погодити "репараційну позику" Україні "50 на 50"17.12.25, 00:43 • 3726 переглядiв

Мерц заявив напередодні саміту, що "нам недостатньо перекрити джерела доходу російській військовій машині за допомогою подальших санкцій".

"Нам у Європі недостатньо продовжувати надавати Україні фінансову підтримку, як і раніше. Нам недостатньо використовувати всю нашу політичну вагу для мирних переговорів. Ми повинні робити все це, і ми, безперечно, робимо це, але ясно, що тиск на путіна необхідно ще більше посилити, щоб переконати його розпочати серйозні переговори", - додав канцлер ФРН.

Мерц також сказав, що він "обізнаний з побоюваннями бельгійського уряду" і що Німеччина "консультується зі своїми партнерами, щоб їх врахувати".

"Ми не хочемо йти на цей крок, щоби затягнути війну, — додав він. — Ми хочемо піти на нього, щоб якнайшвидше закінчити війну".

ЄС не буде змушувати Бельгію схвалити "репараційний кредит" для України - Кошта17.12.25, 15:36 • 2404 перегляди

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Володимир Путін
Euroclear
Фрідріх Мерц
Європейський Союз
Бельгія
Німеччина
Україна