ЕС должен использовать замороженные российские активы для давления на путина - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что план ЕС по использованию замороженных российских активов для финансирования обороны Украины имеет важное значение для усиления давления на российского диктатора владимира путина, передает УНН со ссылкой на AFP.

"Речь идет о помощи Украине, но также и о том, чтобы послать четкий сигнал россии о том, что мы будем использовать активы, которые есть здесь, чтобы помочь как можно быстрее положить конец этой войне", — заявил Мерц парламенту накануне ключевого саммита ЕС.

Издание отмечает, что Европейский союз разработал план использования замороженных активов для привлечения 90 миллиардов евро (105 миллиардов долларов) в качестве кредита для помощи Украине, при этом деньги будут возвращены за счет любых возможных российских репараций Украине.

Однако, хотя план имеет сильную поддержку многих государств-членов, включая Германию, он вызвал противодействие со стороны других, в частности Бельгии — страны, где находится международная депозитная организация Euroclear, которая владеет большей частью активов, — лидеры которой опасаются российских репрессий.

Мерц оценивает шансы ЕС согласовать "репарационный заем" Украине "50 на 50"

Мерц заявил накануне саммита, что "нам недостаточно перекрыть источники дохода российской военной машине с помощью дальнейших санкций".

"Нам в Европе недостаточно продолжать оказывать Украине финансовую поддержку, как и раньше. Нам недостаточно использовать весь наш политический вес для мирных переговоров. Мы должны делать все это, и мы, безусловно, делаем это, но ясно, что давление на путина необходимо еще больше усилить, чтобы убедить его начать серьезные переговоры", - добавил канцлер ФРГ.

Мерц также сказал, что он "осведомлен об опасениях бельгийского правительства" и что Германия "консультируется со своими партнерами, чтобы их учесть".

"Мы не хотим идти на этот шаг, чтобы затянуть войну, — добавил он. — Мы хотим пойти на него, чтобы как можно быстрее закончить войну".

ЕС не будет заставлять Бельгию принять "репарационный кредит" для Украины - Кошта