ЕС борется за компромисс в последний момент для спасения соглашения на саммите о помощи Украине - Politico

Дипломаты в ЕС работают над маловероятным компромиссом в последнюю минуту, чтобы спасти соглашение о предоставлении жизненно важной финансовой помощи Украине на саммите лидеров блока в четверг, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

В среду вечером европейские лидеры разделились на непримиримые лагеря, по крайней мере публично, и, казалось, вряд ли договорятся о том, как финансировать Украину, отчасти благодаря повторному возникновению тех же ожесточенных разногласий между севером и югом относительно общего долга, которые торпедировали единство ЕС во время кризиса еврозоны, пишет издание.

Всего за несколько часов до того, как 27 лидеров соберутся в Брюсселе, две противоборствующие группы скрестили шпаги относительно того, предоставлять ли Украине кредит на основе замороженных резервов центрального банка россии, которые в основном хранятся в банке Euroclear в Бельгии.

Германия вместе со странами Северной Европы и Восточной Европы заявляют, что альтернативы этой схеме нет.

Но они сталкиваются с усилением сопротивления со стороны Бельгии и Италии, которые стремятся к "плану Б": поддержка Киева на основе долга ЕС, гарантированного общим бюджетом блока. Болгария, Мальта, Венгрия и Словакия также против использования этих активов.

Ярким примером раскола является заявка премьер-министра Италии Джорджи Мелони в среду, что она использует заседание Совета ЕС, чтобы потребовать ответов относительно "возможных рисков" использования этих активов, тогда как канцлер Германии Фридрих Мерц удвоил усилия по плану относительно активов, "чтобы помочь как можно быстрее завершить эту войну", отмечает издание.

"Первые контуры потенциального выхода из тупика, который придется обдумать в течение часов переговоров, начинают приобретать формы", - говорится в публикации поздно вечером в среду.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осторожно открыла двери к общему долгу в среду утром во время выступления в Европейском парламенте в Страсбурге.

Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов

"Я предложила два разных варианта для этого будущего Европейского Совета, один основан на активах, а другой - на заимствованиях ЕС. И нам придется решить, каким путем мы хотим пойти", - сказала она.

Ключом к такому плану было бы исключение Венгрии и Словакии, которые обе выступают против предоставления дальнейшей помощи Украине, из схемы общего долга - сообщили четыре дипломата ЕС.

Соглашение все еще может быть согласовано в Совете ЕС между 27 странами блока, но окончательная договоренность будет предусматривать, что только 25 стран будут участвовать в финансировании, указывает издание.

Согласование такой схемы будет спасением "разбитым государственным финансам Украины, на фоне того, как ее казна рискует иссякнуть уже в следующем апреле", пишет издание.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже прогнозирует, что активы не будут обсуждаться в Брюсселе, и что переговоры сместились к совместным займам. Однако несколько дипломатов возразили, что Орбан ошибается, и что российские активы все еще являются "единственным вариантом".

Орбан передал угрозы кремля лидерам ЕС из-за возможного финансирования Украины с использованием замороженных росактивов

"Несмотря на растущее политическое давление на ЕС, чтобы доказать, что он может подняться, чтобы преодолеть экзистенциальные вызовы, с которыми сталкивается Украина, дипломаты из враждующих лагерей в среду часто скептически относились к возможности найти компромисс", - пишет издание.

Идея общего долга ЕС годами была анафемой для северных стран-членов, которые не желали гарантировать облигации для южных стран с высокой задолженностью.

"Ближайшими [ситуациями] к тому, что происходит сейчас с замороженными активами, являются финансовый кризис 2012-2013 годов и финансовая помощь Греции в 2015 году", - сказал высокопоставленный дипломат ЕС.

Что касается войны в Украине, жители севера отрицают, что они выступают против использования еврооблигаций из-за опасений относительно платежеспособности других стран ЕС, но утверждают, что они предпочитают эти активы, поскольку они обеспечат больший долгосрочный приток денежных средств в Украину.

"Речь идет не об экономных против тех, кто расточительствует. Речь идет о том, быть проукраинским или нет", - сказал второй дипломат ЕС, добавив, что страны Северной и Восточной Европы взяли на себя инициативу в финансировании военных нужд Украины в течение последних четырех лет.

Несмотря на недели кропотливых переговоров относительно активов, усилия убедить Бельгию имеют обратный эффект. Страна категорически против использования российских денег, хранящихся Euroclear в Брюсселе, и теперь привлекла союзников.

"[Еврокомиссия] создала монстра, и он их съел", - сказал третий дипломат ЕС, имея в виду план относительно активов.

Однако Германия и ее союзники предупреждают, что до сих пор нет альтернативы использованию средств Euroclear.

"Если вы хотите сделать что-то вместе как европейцы, репарационный кредит - единственный путь", - сказал четвертый дипломат ЕС.

Ожидается, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер будет настаивать на том, чтобы Еврокомиссия изучила вопрос общего долга во время саммита лидеров ЕС в четверг - в надежде, что другие присутствующие за столом переговоров повторят его требования.

Его сторонники утверждают, что модель "дешевле и предлагает больше ясности", сказал пятый дипломат ЕС.

Но критики отмечают, что это также потребует политического благословения пророссийского премьер-министра Венгрии Орбана, который неоднократно угрожал сорвать дальнейшую финансовую помощь Украине.

По словам четырех дипломатов ЕС, этот тупик потребует от Еврокомиссии разработки обходного пути, чтобы удержать Украину на плаву, позволяя Орбану сохранить лицо. В обмен на его поддержку Еврокомиссия может избавить венгерских и словацких налогоплательщиков от необходимости оплачивать оборону Украины, пишет издание.

"Еврокомиссия сейчас настаивает на совместных займах, но мы не позволим нашим семьям оплачивать счета за войну Украины", - написал Орбан в среду днем в X. Он добавил, что "российские активы не будут на столе обсуждения на завтрашнем заседании Европейского совета EUCO".

Однако высокопоставленный чиновник ЕС быстро опроверг утверждение венгерского лидера о том, что российские резервы больше не в игре. "Репарационный кредит все еще очень актуален", - сказали они.

