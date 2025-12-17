Бельгия предлагает совместный долг ЕС для поддержки Украины как альтернативу конфискации активов РФ

Официальный Брюссель обратился к Европейскому Союзу с предложением активировать чрезвычайное положение для выпуска совместного долга с целью финансирования военных усилий Украины. Об этом сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Этот шаг стал дипломатическим ответом Бельгии на усиление давления по использованию замороженных российских активов, против чего страна продолжает выступать.

Основные детали предложения и текущего состояния дел:

Сопротивление "репарационной позиции": Бельгия блокирует план предоставления Киеву кредита в 210 миллиардов евро, подкрепленного активами рф. Причина в том, что большинство этих средств хранится в Euroclear – брюссельском депозитарии, и страна опасается финансовых и юридических последствий.

Использование статьи 122: новая инициатива предусматривает применение статьи 122 Договоров ЕС. Этот механизм позволяет принимать решения "квалифицированным большинством" (15 стран, представляющих 65% населения блока), что нивелирует право вето отдельных государств.

Бессрочное замораживание: на прошлой неделе страны ЕС уже использовали эту статью, чтобы сделать замораживание средств кремля постоянным, вместо традиционного продления санкций каждые шесть месяцев.

По мнению дипломатов, переход к схеме совместного долга позволит обеспечить Украину необходимыми ресурсами, избегая при этом прямой конфискации суверенных активов россии, на которой настаивают другие партнеры. В настоящее время страны-члены ЕС изучают юридическую базу для реализации этой инициативы.

Напомним

Бельгия выступила против предложенных Европейской комиссией уступок для разблокирования кредита для Украины объемом 210 миллиардов евро из замороженных российских активов.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что решение по кредиту для Украины является критически важным и срочным.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в среду накануне саммита лидеров Европейского Союза в Брюсселе заявила, что найти законный способ использования замороженных российских активов для финансирования Украины остается "далеко не простым".

Президент Европейского совета Антониу Кошта отметил, что ЕС не будет навязывать репарационный кредит для Украины на саммите лидеров ЕС в четверг, если Бельгия будет против этого.