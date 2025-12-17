$42.180.06
Мелоні не відкинула ідею заморожених активів рф для України, але вважає їх використання "далеко не простим"

Київ • УНН

 • 194 перегляди

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що використання заморожених російських активів для фінансування України є «далеко не простим» завданням. Вона наголосила на необхідності міцної правової основи та уникненні безстрокових зобов'язань для країн.

Мелоні не відкинула ідею заморожених активів рф для України, але вважає їх використання "далеко не простим"

Знайти законний спосіб використання заморожених російських активів для фінансування України залишається "далеко не простим", заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні в середу напередодні саміту лідерів Європейського Союзу в Брюсселі, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Звертаючись до парламенту, Мелоні заявила, що Італія підтримує зусилля, спрямовані на те, щоб москва несла витрати за вторгнення в Україну, але застерігла, що будь-який механізм повинен спиратися на міцні правові основи та уникати накладання на країни безстрокових зобов'язань.

Приєднався важковаговик: уже чотири країни ЄС проти плану щодо заморожених активів рф для України - Politico13.12.25, 09:54 • 10921 перегляд

Італія є однією з найбільших економік ЄС, і її позиція щодо фінансування може похитнути баланс між країнами, які наполягають на сміливих заходах для підтримки України, та тими, хто стурбований юридичним ударом та ринковою нестабільністю, зазначає видання.

Італія, звичайно, вважає священним принцип, що росія повинна в першу чергу платити за відбудову країни, на яку вона напала, але цей результат має бути досягнутий на міцній правовій основі

– сказала Мелоні.

Вона додала, що хоче ясності щодо запропонованого використання російських активів, "особливо тих, що пов'язані з репутацією, відплатою або новим, важким тягарем для національних бюджетів".

У четвер лідери ЄС мають розглянути пропозиції, спрямовані на використання коштів від знерухомлених російських суверенних активів, які здебільшого зберігаються в Бельгії, для підтримки величезних бюджетних та оборонних потреб України - проти чого рішуче виступає москва, пише видання.

Головною проблемою, яку ще належить вирішити, є вимога Бельгії, щоб інші члени блоку з 27 країн розділили фінансові ризики, якщо росія успішно подасть позов проти Бельгії або бельгійського центрального депозитарію цінних паперів Euroclear, де вони зберігаються.

Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico16.12.25, 12:49 • 29365 переглядiв

Мелоні послідовно підтримувала Україну після російського вторгнення, заспокоюючи західних союзників, які побоювалися, що вона може піти промосковською лінією однієї з її коаліційних партій, ультраправої "Ліги".

Мелоні в середу заявила, що росія висуває "нерозумні" вимоги в мирних переговорах, що відбуваються за посередництва США, зокрема, наполягаючи на тому, щоб москва контролювала весь Донбас.

"На відміну від того, що стверджує пропаганда, головною перешкодою для мирної угоди є нездатність росії підкорити чотири українські регіони, які вона односторонньо оголосила анексованими наприкінці 2022 року", - сказала Мелоні, маючи на увазі той факт, що москва вимагала контролю над територіями, які їй не вдалося захопити зброєю.

Вона додала, що на нещодавніх переговорах у Берліні щодо гарантій безпеки для України було досягнуто значного прогресу.

"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів17.12.25, 08:31 • 16471 перегляд

Юлія Шрамко

