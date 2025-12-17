Мелони не исключила идею замороженных активов рф для Украины, но считает их использование "далеко не простым"

Найти законный способ использования замороженных российских активов для финансирования Украины остается "далеко не простым", заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в среду накануне саммита лидеров Европейского Союза в Брюсселе, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Обращаясь к парламенту, Мелони заявила, что Италия поддерживает усилия, направленные на то, чтобы москва несла расходы за вторжение в Украину, но предостерегла, что любой механизм должен опираться на прочные правовые основы и избегать наложения на страны бессрочных обязательств.

Италия является одной из крупнейших экономик ЕС, и ее позиция по финансированию может пошатнуть баланс между странами, которые настаивают на смелых мерах для поддержки Украины, и теми, кто обеспокоен юридическим ударом и рыночной нестабильностью, отмечает издание.

Италия, конечно, считает священным принцип, что россия должна в первую очередь платить за восстановление страны, на которую она напала, но этот результат должен быть достигнут на прочной правовой основе – сказала Мелони.

Она добавила, что хочет ясности относительно предложенного использования российских активов, "особенно тех, что связаны с репутацией, возмездием или новым, тяжелым бременем для национальных бюджетов".

В четверг лидеры ЕС должны рассмотреть предложения, направленные на использование средств от обездвиженных российских суверенных активов, которые в основном хранятся в Бельгии, для поддержки огромных бюджетных и оборонных потребностей Украины - против чего решительно выступает москва, пишет издание.

Главной проблемой, которую еще предстоит решить, является требование Бельгии, чтобы другие члены блока из 27 стран разделили финансовые риски, если россия успешно подаст иск против Бельгии или бельгийского центрального депозитария ценных бумаг Euroclear, где они хранятся.

Мелони последовательно поддерживала Украину после российского вторжения, успокаивая западных союзников, которые опасались, что она может пойти промосковской линией одной из ее коалиционных партий, ультраправой "Лиги".

Мелони в среду заявила, что россия выдвигает "неразумные" требования в мирных переговорах, проходящих при посредничестве США, в частности, настаивая на том, чтобы москва контролировала весь Донбасс.

"В отличие от того, что утверждает пропаганда, главным препятствием для мирного соглашения является неспособность россии подчинить четыре украинских региона, которые она односторонне объявила аннексированными в конце 2022 года", - сказала Мелони, имея в виду тот факт, что москва требовала контроля над территориями, которые ей не удалось захватить оружием.

Она добавила, что на недавних переговорах в Берлине по гарантиям безопасности для Украины был достигнут значительный прогресс.

