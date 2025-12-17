$42.180.06
Бельгія пропонує спільний борг ЄС для підтримки України як альтернативу конфіскації активів рф

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Бельгія звернулася до ЄС з пропозицією активувати надзвичайне положення для випуску спільного боргу з метою фінансування воєнних зусиль України.

Бельгія пропонує спільний борг ЄС для підтримки України як альтернативу конфіскації активів рф

Офіційний Брюссель звернувся до Європейського Союзу з пропозицією активувати надзвичайне положення для випуску спільного боргу з метою фінансування воєнних зусиль України. Про це повідомляє Euractiv, пише УНН.

Деталі

Цей крок став дипломатичною відповіддю Бельгії на посилення тиску щодо використання заморожених російських активів, проти чого країна продовжує виступати.

Орбан передав погрози кремля лідерам ЄС через можливе фінансування України із використанням заморожених росактивів17.12.25, 15:55 • 1612 переглядiв

Основні деталі пропозиції та поточного стану справ:

  • Опір "репараційній позиці": Бельгія блокує план надання Києву кредиту у 210 мільярдів євро, підкріпленого активами рф. Причина у тому, що більшість цих коштів зберігається в Euroclear - брюссельському депозитарії, і країна побоюється фінансових та юридичних наслідків.
    • Використання статті 122: нова ініціатива передбачає застосування статті 122 Договорів ЄС. Цей механізм дозволяє ухвалювати рішення "кваліфікованою більшістю" (15 країн, що представляють 65% населення блоку), що нівелює право вето окремих держав.
      • Безстрокове заморожування: минулого тижня країни ЄС уже використали цю статтю, щоб зробити заморожування коштів кремля постійним, замість традиційного продовження санкцій кожні шість місяців.

        На думку дипломатів, перехід до схеми спільного боргу дозволить забезпечити Україну необхідними ресурсами, уникаючи при цьому прямої конфіскації суверенних активів росії, на якій наполягають інші партнери. Наразі країни-члени ЄС вивчають юридичну базу для реалізації цієї ініціативи.

        Нагадаємо

        Бельгія виступила проти запропонованих Європейською комісією поступок для розблокування кредиту для України обсягом 210 мільярдів євро з заморожених російських активів.

        Голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що рішення по кредиту для України є критично важливим та терміновим. 

        Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні в середу напередодні саміту лідерів Європейського Союзу в Брюсселі заявила, що знайти законний спосіб використання заморожених російських активів для фінансування України залишається "далеко не простим".

        Президент Європейської ради Антоніу Кошта зазначив, що ЄС не нав'язуватиме репараційний кредит для України на саміті лідерів ЄС у четвер, якщо Бельгія буде проти цього.

        Степан Гафтко

