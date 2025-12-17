Зеленський про очікуваний результат зустрічі лідерів ЄС: у рф мають відчути, що бажання воювати у 2026 році не матиме сенсу

У росії мають відчути, що їхнє бажання воювати ще й у наступному році не матиме сенсу, бо Україна матиме підтримку. Такого результату очікує Президент України Володимир Зеленський від зустрічі лідерів Європи у Брюсселі, передає УНН.

Завтра лідери Європи зустрічаються в Брюсселі, це дуже важлива зустріч. Результат цих зустрічей – результат Європи – має бути таким, щоб у росії відчули, що їхнє бажання воювати ще й у наступному році не матиме сенсу, бо Україна матиме підтримку. Це на сто відсотків залежить від Європи – саме Європі робити цей вибір - заявив Зеленський під час вечірнього відеозверненя.

Зеленський завтра відвідає саміт лідерів ЄС

Президент розраховує також, що українські представники на цьому тижні продовжать розмову й зустрічі з американською командою про кроки, які можуть спрацювати на мир та на гарантовану безпеку.

Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною! Я дякую всім, хто захищає нашу державу! - резюмував Зеленський.

Раніше

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні були "з москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни", а також наголосив, що "це сигнали не тільки" для України.

Нагадаємо

Лідери Європейського Союзу продовжать обговорення задля пошуку прийнятного для усіх рішення щодо використання заморожених активів росії для підтримки України на наступному саміті Європейської Ради 18 грудня.