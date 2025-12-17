Зеленський про очікуваний результат зустрічі лідерів ЄС: у рф мають відчути, що бажання воювати у 2026 році не матиме сенсу

$42.180.06
Партія "Слуга Народу" обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної сили
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов'язання на 2026 рік та нові системи ППО
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ураження російської субмаринин "Варшавянка": знищені гвинт і кермо, човну потрібен капремонт
Удари по енергетиці Одещини: через сильні пошкодження не вдалось підключити одразу всіх абонентів - ОВА
"А міг би й бритвою...": Сікорський відповів захаровій на заяву про "створення Польщі леніним"
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 28461 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій
Антоніу Кошта
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Урсула фон дер Ляєн
Андрій Сибіга
Україна
Італія
Сполучені Штати Америки
Європа
Білорусь
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена Спілберга
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музей
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід Мессі
Зеленський про очікуваний результат зустрічі лідерів ЄС: у рф мають відчути, що бажання воювати у 2026 році не матиме сенсу

Київ • УНН

Президент України Володимир Зеленський очікує, що зустріч лідерів Європи у Брюсселі переконає росію в безперспективності продовження війни наступного року. Він також розраховує на продовження переговорів з американською командою щодо миру та безпеки.

Зеленський про очікуваний результат зустрічі лідерів ЄС: у рф мають відчути, що бажання воювати у 2026 році не матиме сенсу

У росії мають відчути, що їхнє бажання воювати ще й у наступному році не матиме сенсу, бо Україна матиме підтримку. Такого результату очікує Президент України Володимир Зеленський від зустрічі лідерів Європи у Брюсселі, передає УНН.

Завтра лідери Європи зустрічаються в Брюсселі, це дуже важлива зустріч. Результат цих зустрічей – результат Європи – має бути таким, щоб у росії відчули, що їхнє бажання воювати ще й у наступному році не матиме сенсу, бо Україна матиме підтримку. Це на сто відсотків залежить від Європи – саме Європі робити цей вибір 

- заявив Зеленський під час вечірнього відеозверненя.

Зеленський завтра відвідає саміт лідерів ЄС

Президент розраховує також, що українські представники на цьому тижні продовжать розмову й зустрічі з американською командою про кроки, які можуть спрацювати на мир та на гарантовану безпеку.

Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною! Я дякую всім, хто захищає нашу державу! 

- резюмував Зеленський.

Раніше

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні були "з москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни", а також наголосив, що "це сигнали не тільки" для України.

Нагадаємо

Лідери Європейського Союзу продовжать обговорення задля пошуку прийнятного для усіх рішення щодо використання заморожених активів росії для підтримки України на наступному саміті Європейської Ради 18 грудня.

Антоніна Туманова

Політика