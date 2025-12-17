Зеленський завтра відвідає саміт лідерів ЄС

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів Європейського союзу у Брюсселі у четвер, намагаючись заручитися підтримкою для надання кредиту, забезпеченого російськими активами, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Видання зауважує, що лідери ЄС уже кілька тижнів намагаються узгодити умови кредиту, розуміючи, що в України швидко закінчуються гроші. Однак ці зусилля зіткнулися із сильним опором з боку Бельгії, де перебуває більша частина заблокованих активів російського центрального банку. Країна хоче отримати захист від фінансових зобов'язань у разі заходів у відповідь з боку москви або раптового повернення активів до суду.

ЄС не буде змушувати Бельгію схвалити "репараційний кредит" для України - Кошта

План ЄС передбачає використання російських коштів на надання Україні кредиту у розмірі 90 мільярдів євро (106 мільярдів доларів) протягом наступних двох років.

Якщо лідери ЄС не зможуть домовитись щодо цього плану, блоку, ймовірно, доведеться розглянути тимчасові варіанти фінансування, одночасно переглядаючи свій довгостроковий план, резюмує Bloomberg.