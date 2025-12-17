$42.180.06
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
12:13 • 8416 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
11:22 • 21652 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
10:56 • 16989 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
10:33 • 17241 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 18548 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 19939 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 17919 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 27538 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 46546 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex
Ексклюзив
11:22 • 21654 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій
Зеленський завтра відвідає саміт лідерів ЄС

Київ • УНН

 • 278 перегляди

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів ЄС у Брюсселі для обговорення кредиту, забезпеченого російськими активами. Бельгія чинить опір, побоюючись фінансових зобов'язань у разі заходів у відповідь з боку москви.

Зеленський завтра відвідає саміт лідерів ЄС

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів Європейського союзу у Брюсселі у четвер, намагаючись заручитися підтримкою для надання кредиту, забезпеченого російськими активами, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Видання зауважує, що лідери ЄС уже кілька тижнів намагаються узгодити умови кредиту, розуміючи, що в України швидко закінчуються гроші. Однак ці зусилля зіткнулися із сильним опором з боку Бельгії, де перебуває більша частина заблокованих активів російського центрального банку. Країна хоче отримати захист від фінансових зобов'язань у разі заходів у відповідь з боку москви або раптового повернення активів до суду.

ЄС не буде змушувати Бельгію схвалити "репараційний кредит" для України - Кошта

План ЄС передбачає використання російських коштів на надання Україні кредиту у розмірі 90 мільярдів євро (106 мільярдів доларів) протягом наступних двох років.

Якщо лідери ЄС не зможуть домовитись щодо цього плану, блоку, ймовірно, доведеться розглянути тимчасові варіанти фінансування, одночасно переглядаючи свій довгостроковий план, резюмує Bloomberg.

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика