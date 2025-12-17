$42.180.06
15:43 • 686 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
12:13 • 8058 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
11:22 • 21351 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
10:56 • 16819 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
10:33 • 17109 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 18464 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 19897 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 17898 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 27526 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 46521 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Зеленский завтра посетит саммит лидеров ЕС

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров ЕС в Брюсселе для обсуждения кредита, обеспеченного российскими активами. Бельгия сопротивляется, опасаясь финансовых обязательств в случае ответных мер со стороны Москвы.

Зеленский завтра посетит саммит лидеров ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров Европейского союза в Брюсселе в четверг, пытаясь заручиться поддержкой для предоставления кредита, обеспеченного российскими активами, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

Издание отмечает, что лидеры ЕС уже несколько недель пытаются согласовать условия кредита, понимая, что у Украины быстро заканчиваются деньги. Однако эти усилия столкнулись с сильным сопротивлением со стороны Бельгии, где находится большая часть заблокированных активов российского центрального банка. Страна хочет получить защиту от финансовых обязательств в случае ответных мер со стороны Москвы или внезапного возврата активов в суд.

ЕС не будет заставлять Бельгию принять "репарационный кредит" для Украины - Кошта17.12.25, 15:36 • 2160 просмотров

План ЕС предусматривает использование российских средств на предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро (106 миллиардов долларов) в течение следующих двух лет.

Если лидеры ЕС не смогут договориться по этому плану, блоку, вероятно, придется рассмотреть временные варианты финансирования, одновременно пересматривая свой долгосрочный план, резюмирует Bloomberg.

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика