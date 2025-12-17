Зеленский завтра посетит саммит лидеров ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров Европейского союза в Брюсселе в четверг, пытаясь заручиться поддержкой для предоставления кредита, обеспеченного российскими активами, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

Издание отмечает, что лидеры ЕС уже несколько недель пытаются согласовать условия кредита, понимая, что у Украины быстро заканчиваются деньги. Однако эти усилия столкнулись с сильным сопротивлением со стороны Бельгии, где находится большая часть заблокированных активов российского центрального банка. Страна хочет получить защиту от финансовых обязательств в случае ответных мер со стороны Москвы или внезапного возврата активов в суд.

План ЕС предусматривает использование российских средств на предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро (106 миллиардов долларов) в течение следующих двух лет.

Если лидеры ЕС не смогут договориться по этому плану, блоку, вероятно, придется рассмотреть временные варианты финансирования, одновременно пересматривая свой долгосрочный план, резюмирует Bloomberg.