Це сигнали не тільки для України: Зеленський заявив, що москва готує 2026-й роком війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні були "з москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни", а також наголосив, що "це сигнали не тільки" для України, передає УНН.

Сьогодні ми почули з москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни. І це сигнали не тільки для нас. Важливо, щоб партнери це бачили, і важливо, щоб вони не тільки бачили а й реагували, зокрема партнери в Сполучених Штатах Америки, які часто кажуть, що росія начебто хоче закінчити війну - заявив Зеленський.

Він наголосив, що з росії звучать зовсім інша риторика, інші сигнали – і як офіційні розпорядження їхній армії.

Треба цей настрій росії бачити й реагувати на нього. А коли в них саме такий настрій, то і дипломатію вони будуть підривати, намагаючись різними дипломатичними формулюваннями, тиском по тому чи іншому пункту в документах просто прикривати своє бажання знищити Україну, українців, бажання добитися легітимізації крадіжки росією нашої землі. А далі – інші країни у Європі, які хтось там у росії може колись назвати своїми начебто "історичними землями". - додав Президент.

За його словами, потрібен реальний захист від цієї російської історії божевілля, і "зараз ми продовжимо роботу з усіма партнерами, щоб такий захист дійсно був".

