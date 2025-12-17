Це сигнали не тільки для України: Зеленський заявив, що москва готує 2026-й роком війни
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що москва готує наступний рік як рік війни, і це сигнали не тільки для України. Він наголосив на необхідності реагування партнерів, зокрема США, на цю риторику, яка підриває дипломатію.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні були "з москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни", а також наголосив, що "це сигнали не тільки" для України, передає УНН.
Сьогодні ми почули з москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни. І це сигнали не тільки для нас. Важливо, щоб партнери це бачили, і важливо, щоб вони не тільки бачили а й реагували, зокрема партнери в Сполучених Штатах Америки, які часто кажуть, що росія начебто хоче закінчити війну
Він наголосив, що з росії звучать зовсім інша риторика, інші сигнали – і як офіційні розпорядження їхній армії.
Треба цей настрій росії бачити й реагувати на нього. А коли в них саме такий настрій, то і дипломатію вони будуть підривати, намагаючись різними дипломатичними формулюваннями, тиском по тому чи іншому пункту в документах просто прикривати своє бажання знищити Україну, українців, бажання добитися легітимізації крадіжки росією нашої землі. А далі – інші країни у Європі, які хтось там у росії може колись назвати своїми начебто "історичними землями".
За його словами, потрібен реальний захист від цієї російської історії божевілля, і "зараз ми продовжимо роботу з усіма партнерами, щоб такий захист дійсно був".
Потрібні безпекові рішення, потрібні фінансові рішення, зокрема по російських активах, потрібні політичні рішення. І потрібна сміливість усіх партнерів бачити правду, визнавати правду та діяти відповідно. Я хочу подякувати кожному, хто саме так підтримує Україну та роботу на досягнення безпеки