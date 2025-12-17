Це сигнали не тільки для України: Зеленський заявив, що москва готує 2026-й роком війни

$42.180.06
49.670.01
ukenru
15:43 • 3972 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
12:13 • 12245 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
11:22 • 26526 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 19722 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 19233 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 19517 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 20530 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 18195 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 27726 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 46821 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.6м/с
88%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 33234 перегляди
Ураження російської субмаринин "Варшавянка": знищені гвинт і кермо, човну потрібен капремонтPhoto17 грудня, 09:06 • 14965 перегляди
Удари по енергетиці Одещини: через сильні пошкодження не вдалось підключити одразу всіх абонентів - ОВА17 грудня, 10:06 • 12726 перегляди
"А міг би й бритвою...": Сікорський відповів захаровій на заяву про "створення Польщі леніним" 17 грудня, 11:01 • 11082 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн12:18 • 8974 перегляди
Публікації
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex15:05 • 8466 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі14:58 • 7978 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається14:39 • 7468 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
11:22 • 26526 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 33392 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Антоніу Кошта
Джорджа Мелоні
Фрідріх Мерц
Урсула фон дер Ляєн
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Італія
Сполучені Штати Америки
Брюссель
Бельгія
Реклама
УНН Lite
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo16:22 • 1036 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн12:18 • 9178 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 20570 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 55670 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 72842 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Опалення
Time (журнал)
Протипіхотна міна

Це сигнали не тільки для України: Зеленський заявив, що москва готує 2026-й роком війни

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що москва готує наступний рік як рік війни, і це сигнали не тільки для України. Він наголосив на необхідності реагування партнерів, зокрема США, на цю риторику, яка підриває дипломатію.

Це сигнали не тільки для України: Зеленський заявив, що москва готує 2026-й роком війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні були "з москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни", а також наголосив, що "це сигнали не тільки" для України, передає УНН.

Сьогодні ми почули з москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни. І це сигнали не тільки для нас. Важливо, щоб партнери це бачили, і важливо, щоб вони не тільки бачили а й реагували, зокрема партнери в Сполучених Штатах Америки, які часто кажуть, що росія начебто хоче закінчити війну 

- заявив Зеленський.

російське військове керівництво продовжує брехати путіну про реальну ситуацію в Куп’янську – ЦПД17.12.25, 15:11 • 1780 переглядiв

Він наголосив, що з росії звучать зовсім інша риторика, інші сигнали – і як офіційні розпорядження їхній армії.

Треба цей настрій росії бачити й реагувати на нього. А коли в них саме такий настрій, то і дипломатію вони будуть підривати, намагаючись різними дипломатичними формулюваннями, тиском по тому чи іншому пункту в документах просто прикривати своє бажання знищити Україну, українців, бажання добитися легітимізації крадіжки росією нашої землі. А далі – інші країни у Європі, які хтось там у росії може колись назвати своїми начебто "історичними землями".

- додав Президент.

Передумав? путін назвав брехнею твердження про можливий напад росії на Європу17.12.25, 13:11 • 2606 переглядiв

За його словами, потрібен реальний захист від цієї російської історії божевілля, і "зараз ми продовжимо роботу з усіма партнерами, щоб такий захист дійсно був".

путін назвав європейських лідерів "підсвинками" та заявив, що рф досягне військових цілей силою, або дипломатично17.12.25, 16:39 • 1822 перегляди

Потрібні безпекові рішення, потрібні фінансові рішення, зокрема по російських активах, потрібні політичні рішення. І потрібна сміливість усіх партнерів бачити правду, визнавати правду та діяти відповідно. Я хочу подякувати кожному, хто саме так підтримує Україну та роботу на досягнення безпеки 

- резюмував Зеленський.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Санкції
Воєнний стан
Війна в Україні
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна