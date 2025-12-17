Передумав? путін назвав брехнею твердження про можливий напад росії на Європу
Київ • УНН
путін також зазначив, що політики в Європі підвищують "градус істерії" та "вбивають у голову страхи" про неминучість зіткнення з рф.
російський диктатор володимир путін заявив, що твердження про можливий напад рф на Європу - брехня, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
2 грудня російський диктатор володимир путін взявся погрожувати війною Європі, а також наголосив - у разі війні "дуже швидко може статися ситуація, за якої нам нема з ким домовлятися".