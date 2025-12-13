"Він не зупиниться" - Мерц порівняв путіна з Гітлером
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц порівняв ситуацію в Україні з 1938 роком, а дії кремля – з політикою Адольфа Гітлера. Він наголосив, що територіальні компроміси не зупинять російського диктатора, посилаючись на Мюнхенську угоду.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц порівняв поточну ситуацію щодо війни в Україні з 1938 роком, а дії і вимоги кремля до Києва порівняв із політикою Адольфа Гітлера напередодні Другої світової війни. Про це інформує УНН з посиланням на виступ Мерца на партійній конференції його партії ХДС/ХСС 13 грудня.
Деталі
Канцлер Німеччини переконаний, що територіальні компроміси не зможуть задовольнити російського диктатора.
Він нагадав про наслідки Мюнхенської угоди 1938 року, коли нацистській Німеччині дозволили отримати Судетську область Чехословаччини в обмін на гарантії миру, які були порушені вже за кілька місяців.
Це російська агресивна війна проти України - і проти Європи. І якщо Україна впаде, війна не зупиниться. Так само як і в 1938 році Судетської області було недостатньо. путін не зупиниться
Нагадаємо
очільник кремля володимир путін наказав продовжувати бойові дії в Україні для досягнення всіх завдань так званої "сво". Він акцентував увагу на наступному українському місті, яке потрібно атакувати та захопити – це Сіверськ у Донецькій області.
