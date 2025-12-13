"Він не зупиниться" - Мерц порівняв путіна з Гітлером

$42.270.00
49.520.00
ukru
15:54 • 11020 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
15:26 • 16768 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
15:01 • 15504 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 16146 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 15297 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 12502 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 13726 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 14370 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 12864 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 13250 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
1м/с
76%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 13577 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 11839 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 20416 перегляди
"Мир не за горами": Ердоган після зустрічі з путіним заявив, що хоче поговорити з Трампом13 грудня, 12:45 • 7710 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto16:20 • 13920 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto16:20 • 13921 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 20417 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 26810 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 37057 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 59967 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Кирило Буданов
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Берлін
Покровськ
Реклама
УНН Lite
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 11843 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 13582 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 19333 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 54119 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 35360 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The New York Times
Мі-8

"Він не зупиниться" - Мерц порівняв путіна з Гітлером

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц порівняв ситуацію в Україні з 1938 роком, а дії кремля – з політикою Адольфа Гітлера. Він наголосив, що територіальні компроміси не зупинять російського диктатора, посилаючись на Мюнхенську угоду.

"Він не зупиниться" - Мерц порівняв путіна з Гітлером

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц порівняв поточну ситуацію щодо війни в Україні з 1938 роком, а дії і вимоги кремля до Києва порівняв із політикою Адольфа Гітлера напередодні Другої світової війни. Про це інформує УНН з посиланням на виступ Мерца на партійній конференції його партії ХДС/ХСС 13 грудня.

Деталі

Канцлер Німеччини переконаний, що територіальні компроміси не зможуть задовольнити російського диктатора.

Він нагадав про наслідки Мюнхенської угоди 1938 року, коли нацистській Німеччині дозволили отримати Судетську область Чехословаччини в обмін на гарантії миру, які були порушені вже за кілька місяців.

Це російська агресивна війна проти України - і проти Європи. І якщо Україна впаде, війна не зупиниться. Так само як і в 1938 році Судетської області було недостатньо. путін не зупиниться

-  наголосив канцлер.

Нагадаємо

очільник кремля володимир путін наказав продовжувати бойові дії в Україні для досягнення всіх завдань так званої "сво". Він акцентував увагу на наступному українському місті, яке потрібно атакувати та захопити – це Сіверськ у Донецькій області.

В рф фактично відхилили сім пунктів мирного плану США, включаючи територіальний обмін та гарантії безпеки - ISW12.12.25, 05:30 • 33976 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
ХДС/ХСС
Донецька область
Фрідріх Мерц
Європа
Німеччина
Україна