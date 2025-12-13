"Він не зупиниться" - Мерц порівняв путіна з Гітлером

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц порівняв поточну ситуацію щодо війни в Україні з 1938 роком, а дії і вимоги кремля до Києва порівняв із політикою Адольфа Гітлера напередодні Другої світової війни. Про це інформує УНН з посиланням на виступ Мерца на партійній конференції його партії ХДС/ХСС 13 грудня.

Канцлер Німеччини переконаний, що територіальні компроміси не зможуть задовольнити російського диктатора.

Він нагадав про наслідки Мюнхенської угоди 1938 року, коли нацистській Німеччині дозволили отримати Судетську область Чехословаччини в обмін на гарантії миру, які були порушені вже за кілька місяців.

Це російська агресивна війна проти України - і проти Європи. І якщо Україна впаде, війна не зупиниться. Так само як і в 1938 році Судетської області було недостатньо. путін не зупиниться