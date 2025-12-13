"Он не остановится" - Мерц сравнил путина с Гитлером

Канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил текущую ситуацию с войной в Украине с 1938 годом, а действия и требования Кремля к Киеву сравнил с политикой Адольфа Гитлера накануне Второй мировой войны. Об этом информирует УНН со ссылкой на выступление Мерца на партийной конференции его партии ХДС/ХСС 13 декабря.

Канцлер Германии убежден, что территориальные компромиссы не смогут удовлетворить российского диктатора.

Он напомнил о последствиях Мюнхенского соглашения 1938 года, когда нацистской Германии разрешили получить Судетскую область Чехословакии в обмен на гарантии мира, которые были нарушены уже через несколько месяцев.

Это российская агрессивная война против Украины — и против Европы. И если Украина падет, война не остановится. Так же как и в 1938 году Судетской области было недостаточно. Путин не остановится