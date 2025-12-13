"Он не остановится" - Мерц сравнил путина с Гитлером
Киев • УНН
Канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил ситуацию в Украине с 1938 годом, а действия кремля – с политикой Адольфа Гитлера. Он подчеркнул, что территориальные компромиссы не остановят российского диктатора, ссылаясь на Мюнхенское соглашение.
Об этом информирует УНН со ссылкой на выступление Мерца на партийной конференции его партии ХДС/ХСС 13 декабря.
Подробности
Канцлер Германии убежден, что территориальные компромиссы не смогут удовлетворить российского диктатора.
Он напомнил о последствиях Мюнхенского соглашения 1938 года, когда нацистской Германии разрешили получить Судетскую область Чехословакии в обмен на гарантии мира, которые были нарушены уже через несколько месяцев.
Это российская агрессивная война против Украины — и против Европы. И если Украина падет, война не остановится. Так же как и в 1938 году Судетской области было недостаточно. Путин не остановится
Напомним
глава Кремля Владимир Путин приказал продолжать боевые действия в Украине для достижения всех задач так называемой "сво". Он акцентировал внимание на следующем украинском городе, который нужно атаковать и захватить – это Северск в Донецкой области.
