"Он не остановится" - Мерц сравнил путина с Гитлером

15:54 • 11059 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
15:26 • 16861 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 15574 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 16216 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 15349 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 12531 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 13752 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 14378 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
13 декабря, 09:59 • 12871 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
13 декабря, 08:44 • 13259 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
Эксклюзивы
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 13654 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 11909 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 20519 просмотра
"Мир не за горами": Эрдоган после встречи с путиным заявил, что хочет поговорить с Трампом13 декабря, 12:45 • 7796 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto16:20 • 13996 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto16:20 • 13999 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 20522 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 26867 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 37100 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 60019 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Кирилл Буданов
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Беларусь
Берлин
Покровск
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 11910 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 13655 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 19381 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 54156 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 35391 просмотра
"Он не остановится" - Мерц сравнил путина с Гитлером

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил ситуацию в Украине с 1938 годом, а действия кремля – с политикой Адольфа Гитлера. Он подчеркнул, что территориальные компромиссы не остановят российского диктатора, ссылаясь на Мюнхенское соглашение.

"Он не остановится" - Мерц сравнил путина с Гитлером

Канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил текущую ситуацию с войной в Украине с 1938 годом, а действия и требования Кремля к Киеву сравнил с политикой Адольфа Гитлера накануне Второй мировой войны. Об этом информирует УНН со ссылкой на выступление Мерца на партийной конференции его партии ХДС/ХСС 13 декабря.

Подробности

Канцлер Германии убежден, что территориальные компромиссы не смогут удовлетворить российского диктатора.

Он напомнил о последствиях Мюнхенского соглашения 1938 года, когда нацистской Германии разрешили получить Судетскую область Чехословакии в обмен на гарантии мира, которые были нарушены уже через несколько месяцев.

Это российская агрессивная война против Украины — и против Европы. И если Украина падет, война не остановится. Так же как и в 1938 году Судетской области было недостаточно. Путин не остановится

- подчеркнул канцлер.

Напомним

глава Кремля Владимир Путин приказал продолжать боевые действия в Украине для достижения всех задач так называемой "сво". Он акцентировал внимание на следующем украинском городе, который нужно атаковать и захватить – это Северск в Донецкой области.

В РФ фактически отклонили семь пунктов мирного плана США, включая территориальный обмен и гарантии безопасности - ISW12.12.25, 05:30 • 33978 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
ХДС/ХСС
Донецкая область
Фридрих Мерц
Европа
Германия
Украина