публикации
Эксклюзивы
В РФ фактически отклонили семь пунктов мирного плана США, включая территориальный обмен и гарантии безопасности - ISW

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Министр иностранных дел России Сергей Лавров фактически отклонил семь пунктов предложенного США 28-пунктового мирного плана. Это включает пункты по территориальному обмену на основе линии соприкосновения и предоставлению надежных гарантий безопасности для Украины.

В РФ фактически отклонили семь пунктов мирного плана США, включая территориальный обмен и гарантии безопасности - ISW

Министр иностранных дел России Сергей Лавров фактически отклонил семь пунктов предложенного США 28-пунктового мирного плана, включая пункты первоначального плана по территориальному обмену на основе линии соприкосновения и предоставлению надежных гарантий безопасности для Украины. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что повторение Лавровым требования России о выводе украинских войск из неоккупированных частей Запорожской и Херсонской областей противоречит 21-му пункту первоначального мирного плана, в котором указано, что Запорожская и Херсонская области будут "заморожены" вдоль линии соприкосновения, и что как Украина, так и Россия де-факто признают линию соприкосновения.

Обязательство России установить полный контроль над Запорожской областью также противоречит 19-му пункту первоначального мирного плана, в котором указано, что ЗАЭС возобновит свою работу под эгидой МАГАТЭ и будет распределять электроэнергию поровну между Россией и Украиной

- указывают аналитики.

По их мнению, заявления Лаврова свидетельствуют о том, что Кремль не желает принять первоначальный мирный план из 28 пунктов, вместо этого Россия будет требовать дальнейших изменений, если Украина согласится на него.

"Фактический отказ Лаврова от ключевых элементов мирного плана из 28 пунктов согласуется с заявлением президента России Владимира Путина от 27 ноября о том, что план из 28 пунктов может быть основой для будущих переговоров, но не окончательным соглашением как таковым", - резюмируют в ISW.

Контекст

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия передала США дополнительные предложения по коллективным гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что гарантии не могут ограничиваться только Украиной.

Ранее Лавров заявил о якобы "договоренности" с США о продолжении работы над прекращением войны в Украине. Он положительно оценил "мирный план" президента США Дональда Трампа.

