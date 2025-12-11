лавров: росія передала США додаткові пропозиції щодо колективних гарантій безпеки

$42.280.10
49.220.12
ukenru
Ексклюзив
08:43 • 6280 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
07:59 • 8888 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Ексклюзив
07:38 • 11510 перегляди
Українці відмовляються від здобних булок та пшеничного хліба: ринок переорієнтовується на прості рецептури
10 грудня, 21:59 • 21219 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 36290 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30 • 34067 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
10 грудня, 17:11 • 34961 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
10 грудня, 16:59 • 30221 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
10 грудня, 14:44 • 28029 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20 • 35197 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2м/с
98%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
кремль заманює росіян на війну проти України кредитними канікулами - ЦПД11 грудня, 00:08 • 12960 перегляди
На Закарпатті горів монастир московського патріархату: що відомоPhoto11 грудня, 01:49 • 17899 перегляди
Палата представників США схвалила оборонний бюджет: скільки дістанеться Україні11 грудня, 02:22 • 14680 перегляди
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо Чорнобильської катастрофи: проти проголосували росія та США11 грудня, 02:57 • 21853 перегляди
У російському великому новгороді атаковано великий хімічний завод: що відомоVideo04:03 • 17708 перегляди
Публікації
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
08:43 • 6280 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 29455 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 30971 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення10 грудня, 13:56 • 37530 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo10 грудня, 12:17 • 40644 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Лавров Сергій Вікторович
Барт Де Вевер
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Крим
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 17657 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 23455 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 19874 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 27874 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 37675 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Дія (сервіс)

лавров: росія передала США додаткові пропозиції щодо колективних гарантій безпеки

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Голова мзс рф сергій лавров заявив, що росія передала США додаткові пропозиції щодо колективних гарантій безпеки. Він наголосив, що гарантії не можуть обмежуватися лише Україною.

лавров: росія передала США додаткові пропозиції щодо колективних гарантій безпеки

росія передала США додаткові пропозиції щодо колективних гарантій безпеки. Про це заявив голова мзс країни-агресора сергій лавров, повідомляє УНН з посиланням на російські "змі".

Деталі

За словами лаврова, "розмірковуючи про гарантії безпеки, не можна обмежуватися лише Україною".

Ми передали нашим американським колегам додаткові пропозиції, які стосувалися колективних гарантій безпеки

- заявив лавров.

Він додав, що ані Україна, ані європейській країни, які він цинічно назвав "господарями України", не показували пропозицій.

Нагадаємо

Напередодні міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив про нібито "домовленість" із США щодо продовження роботи над припиненням війни в Україні. Він позитивно оцінив "мирний план" президента США Дональда Трампа.

Водночас нещодавня доповідь сергія лаврова у раді федерації засвідчила, що насправді кремль готовий говорити лише мовою погроз та ультиматумів, а не дипломатії.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Лавров Сергій Вікторович
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна