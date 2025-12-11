лавров: росія передала США додаткові пропозиції щодо колективних гарантій безпеки
Київ • УНН
Голова мзс рф сергій лавров заявив, що росія передала США додаткові пропозиції щодо колективних гарантій безпеки. Він наголосив, що гарантії не можуть обмежуватися лише Україною.
росія передала США додаткові пропозиції щодо колективних гарантій безпеки. Про це заявив голова мзс країни-агресора сергій лавров, повідомляє УНН з посиланням на російські "змі".
Деталі
За словами лаврова, "розмірковуючи про гарантії безпеки, не можна обмежуватися лише Україною".
Ми передали нашим американським колегам додаткові пропозиції, які стосувалися колективних гарантій безпеки
Він додав, що ані Україна, ані європейській країни, які він цинічно назвав "господарями України", не показували пропозицій.
Нагадаємо
Напередодні міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив про нібито "домовленість" із США щодо продовження роботи над припиненням війни в Україні. Він позитивно оцінив "мирний план" президента США Дональда Трампа.
Водночас нещодавня доповідь сергія лаврова у раді федерації засвідчила, що насправді кремль готовий говорити лише мовою погроз та ультиматумів, а не дипломатії.