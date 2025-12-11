лавров: россия передала США дополнительные предложения по коллективным гарантиям безопасности
Киев • УНН
Глава мид рф сергей лавров заявил, что россия передала США дополнительные предложения по коллективным гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что гарантии не могут ограничиваться только Украиной.
россия передала США дополнительные предложения по коллективным гарантиям безопасности. Об этом заявил глава мид страны-агрессора сергей лавров, сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".
Подробности
По словам лаврова, "размышляя о гарантиях безопасности, нельзя ограничиваться только Украиной".
Мы передали нашим американским коллегам дополнительные предложения, касающиеся коллективных гарантий безопасности
Он добавил, что ни Украина, ни европейские страны, которые он цинично назвал "хозяевами Украины", не показывали предложений.
Напомним
Накануне министр иностранных дел россии сергей лавров заявил о якобы "договоренности" с США по продолжению работы над прекращением войны в Украине. Он положительно оценил "мирный план" президента США Дональда Трампа.
В то же время недавний доклад сергея лаврова в совете федерации показал, что на самом деле кремль готов говорить только языком угроз и ультиматумов, а не дипломатии.