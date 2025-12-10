$42.180.11
росія та США "домовилися" про продовження роботи щодо припинення війни в Україні - лавров

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив про нібито "домовленість" із США щодо продовження роботи над припиненням війни в Україні. Він позитивно оцінив "мирний план" президента США Дональда Трампа.

росія та США "домовилися" про продовження роботи щодо припинення війни в Україні - лавров

росія і США нібито "домовились" про продовження роботи над припиненням війни в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ країни-агресора сергій лавров, повідомляє УНН з посиланням на російські "змі".

Деталі

Є принципове розуміння того, що стабільне врегулювання неможливе без викорінення першопричин кризи

- заявив очільник закордонного відомства країни-агресора.

Він також позитивно оцінив роботу президента США Дональда Трампа і його так званий "мирний план".

Додатково

Голова російського мзс сергій лавров заявив, що Європа не має розраховувати на переговори з росією, оскільки її еліти прагнуть "стратегічної поразки" рф.

Крім того, у міністерстві закордонних справ росії заявили, що підтримують американські спроби знайти мирне врегулювання війни рф проти України, але підкреслили відсутність наміру йти на нові компроміси.

Нагадаємо

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що зміни до "мирного плану", які виникли в результаті зустрічей між американськими та українськими переговірниками в Женеві, можуть призвести до того, що російський диктатор володимир путін відхилить пропозицію без її детального розгляду.

Євген Устименко

