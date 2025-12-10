$42.180.11
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

россия и США "договорились" о продолжении работы по прекращению войны в Украине - лавров

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил о якобы "договоренности" с США по продолжению работы над прекращением войны в Украине. Он положительно оценил "мирный план" президента США Дональда Трампа.

россия и США "договорились" о продолжении работы по прекращению войны в Украине - лавров

россия и США якобы "договорились" о продолжении работы над прекращением войны в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел страны-агрессора сергей лавров, сообщает УНН со ссылкой на российские "сми".

Детали

Есть принципиальное понимание того, что стабильное урегулирование невозможно без искоренения первопричин кризиса

- заявил глава внешнеполитического ведомства страны-агрессора.

Он также положительно оценил работу президента США Дональда Трампа и его так называемый "мирный план".

Дополнительно

Глава российского МИД сергей лавров заявил, что Европа не должна рассчитывать на переговоры с россией, поскольку ее элиты стремятся к "стратегическому поражению" рф.

Кроме того, в министерстве иностранных дел россии заявили, что поддерживают американские попытки найти мирное урегулирование войны рф против Украины, но подчеркнули отсутствие намерения идти на новые компромиссы.

Напомним

Ранее американские СМИ сообщали, что изменения в "мирный план", возникшие в результате встреч между американскими и украинскими переговорщиками в Женеве, могут привести к тому, что российский диктатор владимир путин отклонит предложение без его детального рассмотрения.

Евгений Устименко

