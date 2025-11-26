росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рф
Київ • УНН
У мзс росії в черговий раз наголосили, що не планують погоджуватися на нові умови мирного плану, а залишаються відданими договору в Анкориджі та планам "сво".
У міністерстві закордонних справ росії заявили, що підтримують американські спроби знайти мирне врегулювання війни рф проти України, але підкреслили відсутність наміру йти на нові компроміси і додали, що залишаються відданими домовленостям, досягнутим на Алясці. Про це повідомив заступник міністра мзс рф сергій рябков, пише УНН.
Деталі
Ні про які поступки, ні про яку здачу наших підходів до тих ключових моментів вирішення поставлених перед нами завдань, в тому числі в контексті СВО, не може бути й мови
Він також наголосив, що росія не відмовляється від цілей так званої "спеціальної воєнної операції".
Рябков додав, що ті поступки та деталі документу, на які рф пішла під час зустрічі на Алясці, є ключовими.
Заступник лаврова зазначив, що новий документ, який згодом представлять керівництву рф, потрібно обговорювати не онлайн, а вживу, оскільки це дуже важливі переговори.
Крім того, Рябков підкреслив, що росія віддана ідеям та пунктам переговорів, які були узгоджені в Анкориджі, і буде дотримуватися цих домовленостей надалі.
