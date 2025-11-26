росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рф

$42.400.03
Ексклюзив
14:29 • 686 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
14:17 • 3120 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo
13:23 • 11013 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto
11:49 • 14558 перегляди
Чи зможе Україна продовжувати воювати без американської зброї? У Politico відповіли
10:00 • 13038 перегляди
27 листопада в Україні прогнозують різкий контраст температур: яку погоду очікувати
Ексклюзив
09:34 • 19372 перегляди
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла
08:59 • 34039 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кровPhoto
08:59 • 29537 перегляди
"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
26 листопада, 08:27 • 18468 перегляди
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Ексклюзив
26 листопада, 07:00 • 31234 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла до 19Photo26 листопада, 05:09 • 15006 перегляди
Міністр армії США зробив песимістичний прогноз щодо ситуації в Україні: реакція Венса і Рубіо не забарилась26 листопада, 06:56 • 17511 перегляди
"Моя скеля": мільярдер Річард Бренсон повідомив про смерть дружини - після 50 років разомPhoto26 листопада, 07:22 • 10899 перегляди
Напружена ситуація на Півдні України: ворог маніпулює суспільством, поширюючи панічні настрої - Генштаб10:28 • 9834 перегляди
Готуємо оладки, які вийдуть у кожного: топ-5 відбірних рецептівPhoto12:02 • 16054 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo14:17 • 3072 перегляди
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимкуPhoto13:53 • 5876 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto13:23 • 10997 перегляди
Готуємо оладки, які вийдуть у кожного: топ-5 відбірних рецептівPhoto12:02 • 16111 перегляди
Чи зможе Україна продовжувати воювати без американської зброї? У Politico відповіли11:49 • 14541 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 28263 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 62732 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 80076 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 80345 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 87155 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Дипломатка

росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рф

Київ • УНН

 • 82 перегляди

У мзс росії в черговий раз наголосили, що не планують погоджуватися на нові умови мирного плану, а залишаються відданими договору в Анкориджі та планам "сво".

росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рф

У міністерстві закордонних справ росії заявили, що підтримують американські спроби знайти мирне врегулювання війни рф проти України, але підкреслили відсутність наміру йти на нові компроміси і додали, що залишаються відданими домовленостям, досягнутим на Алясці. Про це повідомив заступник міністра мзс рф сергій рябков, пише УНН.

Деталі

Ні про які поступки, ні про яку здачу наших підходів до тих ключових моментів вирішення поставлених перед нами завдань, в тому числі в контексті СВО, не може бути й мови 

– заявив Рябков.

Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів26.11.25, 08:07 • 14485 переглядiв

Він також наголосив, що росія не відмовляється від цілей так званої "спеціальної воєнної операції".

Рябков додав, що ті поступки та деталі документу, на які рф пішла під час зустрічі на Алясці, є ключовими. 

Європі не слід розраховувати, що рф побіжить сідати з нею за стіл переговорів - лавров25.11.25, 13:59 • 3056 переглядiв

Заступник лаврова зазначив, що новий документ, який згодом представлять керівництву рф, потрібно обговорювати не онлайн, а вживу, оскільки це дуже важливі переговори. 

Крім того, Рябков підкреслив, що росія віддана ідеям та пунктам переговорів, які були узгоджені в Анкориджі, і буде дотримуватися цих домовленостей надалі.

Зміни до мирного плану США можуть призвести до відхилення його путіним - NYT26.11.25, 04:31 • 25257 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Лавров Сергій Вікторович
Володимир Путін
Аляска
The New York Times
Дональд Трамп
Україна