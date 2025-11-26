россия не готова делать новые уступки, в том числе и в контексте "сво" в переговорах по Украине – МИД РФ
Киев • УНН
В МИД России в очередной раз подчеркнули, что не планируют соглашаться на новые условия мирного плана, а остаются приверженными договору в Анкоридже и планам "сво".
В министерстве иностранных дел России заявили, что поддерживают американские попытки найти мирное урегулирование войны РФ против Украины, но подчеркнули отсутствие намерения идти на новые компромиссы и добавили, что остаются приверженными договоренностям, достигнутым на Аляске. Об этом сообщил заместитель министра МИД РФ Сергей Рябков, пишет УНН.
Подробности
Ни о каких уступках, ни о какой сдаче наших подходов к тем ключевым моментам решения поставленных перед нами задач, в том числе в контексте СВО, не может быть и речи
Трамп намекнул на сокращение мирного плана США с 28 до 22 пунктов26.11.25, 08:07 • 14482 просмотра
Он также подчеркнул, что Россия не отказывается от целей так называемой "специальной военной операции".
Рябков добавил, что те уступки и детали документа, на которые РФ пошла во время встречи на Аляске, являются ключевыми.
Европе не следует рассчитывать, что рф побежит садиться с ней за стол переговоров - лавров25.11.25, 13:59 • 3056 просмотров
Заместитель Лаврова отметил, что новый документ, который впоследствии представят руководству РФ, нужно обсуждать не онлайн, а вживую, поскольку это очень важные переговоры.
Кроме того, Рябков подчеркнул, что Россия привержена идеям и пунктам переговоров, которые были согласованы в Анкоридже, и будет придерживаться этих договоренностей в дальнейшем.
Изменения в мирном плане США могут привести к отклонению его путиным - NYT26.11.25, 04:31 • 25252 просмотра