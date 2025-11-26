$42.400.03
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

россия не готова делать новые уступки, в том числе и в контексте "сво" в переговорах по Украине – МИД РФ

Киев • УНН

 • 50 просмотра

В МИД России в очередной раз подчеркнули, что не планируют соглашаться на новые условия мирного плана, а остаются приверженными договору в Анкоридже и планам "сво".

россия не готова делать новые уступки, в том числе и в контексте "сво" в переговорах по Украине – МИД РФ

В министерстве иностранных дел России заявили, что поддерживают американские попытки найти мирное урегулирование войны РФ против Украины, но подчеркнули отсутствие намерения идти на новые компромиссы и добавили, что остаются приверженными договоренностям, достигнутым на Аляске. Об этом сообщил заместитель министра МИД РФ Сергей Рябков, пишет УНН.

Подробности

Ни о каких уступках, ни о какой сдаче наших подходов к тем ключевым моментам решения поставленных перед нами задач, в том числе в контексте СВО, не может быть и речи 

– заявил Рябков.

Трамп намекнул на сокращение мирного плана США с 28 до 22 пунктов

Он также подчеркнул, что Россия не отказывается от целей так называемой "специальной военной операции".

Рябков добавил, что те уступки и детали документа, на которые РФ пошла во время встречи на Аляске, являются ключевыми. 

Европе не следует рассчитывать, что рф побежит садиться с ней за стол переговоров - лавров

Заместитель Лаврова отметил, что новый документ, который впоследствии представят руководству РФ, нужно обсуждать не онлайн, а вживую, поскольку это очень важные переговоры. 

Кроме того, Рябков подчеркнул, что Россия привержена идеям и пунктам переговоров, которые были согласованы в Анкоридже, и будет придерживаться этих договоренностей в дальнейшем.

Изменения в мирном плане США могут привести к отклонению его путиным - NYT

Степан Гафтко

