Изменения в «мирном плане», возникшие в результате встреч между американскими и украинскими переговорщиками в Женеве, могут привести к тому, что российский диктатор Владимир Путин отклонит предложение без его детального рассмотрения. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на неназванные источники в Белом доме, сообщает УНН.

Подробности

По информации издания, в Вашингтоне подтвердили, что министр сухопутных войск США Дэниел Дрисколл во вторник встретился с российской делегацией в Объединенных Арабских Эмиратах для обсуждения последней версии мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине. При этом украинская делегация также находилась в Абу-Даби и поддерживала связь с Дрисколлом.

Есть несколько мелких деталей, которые еще предстоит уточнить, но они (украинцы - ред.) согласились на мирное соглашение - цитирует СМИ неназванного американского чиновника.

В то же время авторы указывают, что пока нет признаков того, что Россия готова поддержать предложение США. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник заявил, что Россия ожидает «промежуточную» версию мирного плана, согласованную Киевом и его европейскими союзниками.

«Если план «вычеркнет» то, что господин Лавров назвал «духом и буквой Анкориджа» — ссылку на августовскую встречу на Аляске, где господин Трамп поддержал подход России к прекращению конфликта — тогда «это будет принципиально иная ситуация», сказал Лавров, предположив, что Россия будет сопротивляться любому отступлению от максималистских позиций, которые были в первоначальном плане», — говорится в статье.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что первоначальный 28-пунктный мирный план, разработанный США, был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и сейчас осталось лишь несколько пунктов, по которым существуют разногласия. Он добавил, что надеется на встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшее время по мирному плану.

Министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл посетит Киев на этой неделе - ОП