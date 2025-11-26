Изменения в мирном плане США могут привести к отклонению его путиным - NYT

$42.370.10
48.920.21
ukenru
25 ноября, 16:32 • 13395 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
25 ноября, 15:19 • 25264 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
25 ноября, 14:59 • 22030 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
25 ноября, 14:47 • 21295 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
25 ноября, 14:46 • 18862 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
25 ноября, 13:51 • 14305 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
25 ноября, 13:41 • 14201 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 30594 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
25 ноября, 13:06 • 13945 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
25 ноября, 13:00 • 11957 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
3.4м/с
86%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Смерть польской девочки в результате обстрела Тернополя: прокуратура Польши начала расследование25 ноября, 16:31 • 6230 просмотра
"Мы очень близки к мирному соглашению…" – ТрампVideo25 ноября, 17:40 • 5580 просмотра
Орбан планирует новую поездку в москву для переговоров с путиным – СМИ25 ноября, 17:47 • 5648 просмотра
Число раненых в Запорожье возросло до 12, повреждено 7 многоэтажекPhotoVideo22:51 • 6668 просмотра
Трамп раскрыл главную уступку, на которую пойдет Россия ради принятия «мирного плана»01:00 • 7634 просмотра
публикации
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 30594 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
25 ноября, 10:00 • 40242 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 91177 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 120564 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 108898 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Андрій Єрмак
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Государственная граница Украины
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 16102 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 51394 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 70016 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 70887 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 77917 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Forbes
Шахед-136
ТикТок

Изменения в мирном плане США могут привести к отклонению его путиным - NYT

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Изменения в мирном плане США, возникшие после встреч американских и украинских переговорщиков в Женеве, могут заставить путина отклонить предложение. Россия будет сопротивляться любому отступлению от максималистских позиций, которые были в первоначальном плане.

Изменения в мирном плане США могут привести к отклонению его путиным - NYT

Изменения в «мирном плане», возникшие в результате встреч между американскими и украинскими переговорщиками в Женеве, могут привести к тому, что российский диктатор Владимир Путин отклонит предложение без его детального рассмотрения. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на неназванные источники в Белом доме, сообщает УНН.

Подробности

По информации издания, в Вашингтоне подтвердили, что министр сухопутных войск США Дэниел Дрисколл во вторник встретился с российской делегацией в Объединенных Арабских Эмиратах для обсуждения последней версии мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине. При этом украинская делегация также находилась в Абу-Даби и поддерживала связь с Дрисколлом.

Есть несколько мелких деталей, которые еще предстоит уточнить, но они (украинцы - ред.) согласились на мирное соглашение

- цитирует СМИ неназванного американского чиновника.

В то же время авторы указывают, что пока нет признаков того, что Россия готова поддержать предложение США. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник заявил, что Россия ожидает «промежуточную» версию мирного плана, согласованную Киевом и его европейскими союзниками.

«Если план «вычеркнет» то, что господин Лавров назвал «духом и буквой Анкориджа» — ссылку на августовскую встречу на Аляске, где господин Трамп поддержал подход России к прекращению конфликта — тогда «это будет принципиально иная ситуация», сказал Лавров, предположив, что Россия будет сопротивляться любому отступлению от максималистских позиций, которые были в первоначальном плане», — говорится в статье.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что первоначальный 28-пунктный мирный план, разработанный США, был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и сейчас осталось лишь несколько пунктов, по которым существуют разногласия. Он добавил, что надеется на встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшее время по мирному плану.

Министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл посетит Киев на этой неделе - ОП25.11.25, 23:14 • 1602 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Лавров Сергей Викторович
Владимир Путин
Аляска
Нью-Йорк Таймс
Белый дом
Вашингтон
Абу-Даби
Дональд Трамп
Объединенные Арабские Эмираты
Владимир Зеленский
Украина