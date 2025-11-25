Министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл посетит Киев на этой неделе - ОП

Министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл на этой неделе посетит Киев с визитом. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, информирует УНН.

Детали

"Только что говорил с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом. Спасибо за предметность и конструктив! Как и определено президентом Трампом, уже на этой неделе ожидаем господина министра Сухопутных войск в Киеве, и готовы продолжить работать максимально быстро, чтобы финализировать шаги, необходимые для окончания кровопролития", - написал Ермак.

Он подчеркнул, что у сторон "есть хорошая основа, сделанная в Женеве, и Президент Зеленский и вся команда в Киеве полностью настроены на дальнейшую работу".

Украина никогда не была и не будет преградой для мира. Мы благодарны Соединенным Штатам за всю поддержку - подчеркнул руководитель ОП.

Он заверил, что "встреча президентов будет подготовлена с нашей стороны основательно и оперативно".

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что первоначальный 28-пунктный мирный план, разработанный США, был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и сейчас осталось лишь несколько пунктов, по которым существуют разногласия. Он добавил, что надеется на встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшее время по мирному плану.

