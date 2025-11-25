Міністр Сухопутних військ США Деніел Дрісколл відвідає Київ цього тижня - ОП
Київ • УНН
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив про візит до Києва міністра Сухопутних військ США Деніела Дрісколла цього тижня. Візит має на меті фіналізувати кроки для припинення кровопролиття, базуючись на домовленостях у Женеві.
Деталі
"Щойно говорив із міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом. Дякую за предметність і конструктив! Як і визначено президентом Трампом, уже цього тижня очікуємо пана міністра Сухопутних військ у Києві, і готові продовжити працювати максимально швидко, щоб фіналізувати кроки, необхідні для закінчення кровопролиття", - написав Єрмак.
Він підкреслив, що у сторін "є хороша основа, зроблена в Женеві, і Президент Зеленський та вся команда в Києві повністю налаштовані на подальшу роботу".
Україна ніколи не була й не буде перепоною для миру. Ми вдячні Сполученим Штатам за всю підтримку
Він запевнив, що "зустріч президентів буде підготовлена з нашого боку ґрунтовно й оперативно".
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що первинний 28-пунктний мирний план, розроблений США, був доопрацьований з урахуванням додаткових пропозицій обох сторін, і зараз залишилося лише кілька пунктів, щодо яких існують розбіжності. Він додав, що сподівається на зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором володимиром путіним найближчим часом щодо мирного плану.
