Міністр Сухопутних військ США Деніел Дрісколл відвідає Київ цього тижня - ОП

Міністр Сухопутних військ США Деніел Дрісколл цього тижня відвідає з візитом Київ. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, інформує УНН.

Деталі

"Щойно говорив із міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом. Дякую за предметність і конструктив! Як і визначено президентом Трампом, уже цього тижня очікуємо пана міністра Сухопутних військ у Києві, і готові продовжити працювати максимально швидко, щоб фіналізувати кроки, необхідні для закінчення кровопролиття", - написав Єрмак.

Він підкреслив, що у сторін "є хороша основа, зроблена в Женеві, і Президент Зеленський та вся команда в Києві повністю налаштовані на подальшу роботу".

Україна ніколи не була й не буде перепоною для миру. Ми вдячні Сполученим Штатам за всю підтримку - підкреслив керівник ОП.

Він запевнив, що "зустріч президентів буде підготовлена з нашого боку ґрунтовно й оперативно".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що первинний 28-пунктний мирний план, розроблений США, був доопрацьований з урахуванням додаткових пропозицій обох сторін, і зараз залишилося лише кілька пунктів, щодо яких існують розбіжності. Він додав, що сподівається на зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором володимиром путіним найближчим часом щодо мирного плану.

