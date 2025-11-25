Сподіваюся на зустріч з Зеленським і путіним найближчим часом щодо мирного плану - Трамп

Фото: Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що первинний 28-пунктний мирний план, розроблений США, був доопрацьований з урахуванням додаткових пропозицій обох сторін, і зараз залишилося лише кілька пунктів, щодо яких існують розбіжності. Він додав, що сподівається на зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором володимиром путіним найближчим часом щодо мирного плану. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Тruthsocial, передає УНН.

Деталі

Протягом останнього тижня моя команда досягла значного прогресу в питанні припинення війни між росією та Україною (війни, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом). Минулого місяця загинуло 25 тис. солдатів. Первинний 28-пунктний мирний план, розроблений США, був доопрацьований з урахуванням додаткових пропозицій обох сторін, і зараз залишилося лише кілька пунктів, щодо яких існують розбіжності - написав Трамп

Він додав, що з метою остаточного узгодження цього мирного плану доручив своєму спеціальному посланнику Стіву Віткоффу зустрітися з володимиром путіним у москві, а міністр армії Ден Дрісколл зустрінеться з українською стороною.

"Мене, віцепрезидента Джей Ді Венса, державного секретаря Марко Рубіо, міністра війни Піта Хегсета та главу адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз буде проінформовано про всі досягнення. Я сподіваюся на зустріч з президентом Зеленським і президентом путіним найближчим часом, але тільки тоді, коли угода про закінчення цієї війни буде остаточною або перебуватиме на завершальній стадії", - додав Трамп.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність Києва рухатися далі з мирною угодою, підтриманою США. Він готовий обговорити делікатні питання з Дональдом Трампом на переговорах, які мають включати європейських союзників.