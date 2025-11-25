Надеюсь на встречу с Зеленским и Путиным в ближайшее время по мирному плану - Трамп

Фото: Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что первоначальный мирный план из 28 пунктов, разработанный США, был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и сейчас осталось лишь несколько пунктов, по которым существуют разногласия. Он добавил, что надеется на встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшее время по мирному плану. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truthsocial, передает УНН.

Детали

В течение последней недели моя команда добилась значительного прогресса в вопросе прекращения войны между Россией и Украиной (войны, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом). В прошлом месяце погибло 25 тыс. солдат. Первоначальный мирный план из 28 пунктов, разработанный США, был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и сейчас осталось лишь несколько пунктов, по которым существуют разногласия - написал Трамп

Он добавил, что с целью окончательного согласования этого мирного плана поручил своему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с Владимиром Путиным в Москве, а министр армии Дэн Дрисколл встретится с украинской стороной.

"Меня, вице-президента Джей Ди Вэнса, государственного секретаря Марко Рубио, министра войны Пита Хегсета и главу администрации Белого дома Сьюзи Уайлз будут информировать обо всех достижениях. Я надеюсь на встречу с президентом Зеленским и президентом Путиным в ближайшее время, но только тогда, когда соглашение об окончании этой войны будет окончательным или будет находиться на завершающей стадии", - добавил Трамп.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева двигаться дальше с мирным соглашением, поддержанным США. Он готов обсудить деликатные вопросы с Дональдом Трампом на переговорах, которые должны включать европейских союзников.