16:32 • 9474 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
15:19 • 16312 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
14:59 • 16211 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
14:47 • 15866 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
14:46 • 14626 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
25 ноября, 13:51 • 12950 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
25 ноября, 13:41 • 13080 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 27001 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
25 ноября, 13:06 • 13619 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
25 ноября, 13:00 • 11735 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
Надеюсь на встречу с Зеленским и Путиным в ближайшее время по мирному плану - Трамп

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Дональд Трамп заявил, что 28-пунктный мирный план для Украины доработан, осталось несколько разногласий. Он надеется встретиться с Зеленским и Путиным для окончательного согласования.

Надеюсь на встречу с Зеленским и Путиным в ближайшее время по мирному плану - Трамп
Фото: Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что первоначальный мирный план из 28 пунктов, разработанный США, был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и сейчас осталось лишь несколько пунктов, по которым существуют разногласия. Он добавил, что надеется на встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшее время по мирному плану. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truthsocial, передает УНН.

Детали

В течение последней недели моя команда добилась значительного прогресса в вопросе прекращения войны между Россией и Украиной (войны, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом). В прошлом месяце погибло 25 тыс. солдат. Первоначальный мирный план из 28 пунктов, разработанный США, был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и сейчас осталось лишь несколько пунктов, по которым существуют разногласия

- написал Трамп

Он добавил, что с целью окончательного согласования этого мирного плана поручил своему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с Владимиром Путиным в Москве, а министр армии Дэн Дрисколл встретится с украинской стороной.

"Меня, вице-президента Джей Ди Вэнса, государственного секретаря Марко Рубио, министра войны Пита Хегсета и главу администрации Белого дома Сьюзи Уайлз будут информировать обо всех достижениях. Я надеюсь на встречу с президентом Зеленским и президентом Путиным в ближайшее время, но только тогда, когда соглашение об окончании этой войны будет окончательным или будет находиться на завершающей стадии", - добавил Трамп.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева двигаться дальше с мирным соглашением, поддержанным США. Он готов обсудить деликатные вопросы с Дональдом Трампом на переговорах, которые должны включать европейских союзников.

Павел Башинский

