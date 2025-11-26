$42.370.10
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зміни до мирного плану США можуть призвести до відхилення його путіним - NYT

Київ • УНН

 • 1220 перегляди

Зміни до мирного плану США, що виникли після зустрічей американських та українських перемовників у Женеві, можуть змусити путіна відхилити пропозицію. росія чинитиме опір будь-якому відступу від максималістських позицій, які були в початковому плані.

Зміни до мирного плану США можуть призвести до відхилення його путіним - NYT

Зміни до "мирного плану", які виникли в результаті зустрічей між американськими та українськими переговірниками в Женеві, можуть призвести до того, що російський диктатор володимир путін відхилить пропозицію без її детального розгляду. Про це пише The New York Times із посиланням на неназвані джерела у Білому домі, повідомляє УНН.

Деталі

За інформацією видання, у Вашингтоні підтвердили, що міністр сухопутних військ США Деніел Дрісколл у вівторок зустрівся з російською делегацією в Об'єднаних Арабських Еміратах для обговорення останньої версії мирного плану президента США Дональда Трампа щодо України. При цьому українська  делегація також перебувала в Абу-Дабі та підтримувала зв'язок із Дрісколлом.

Є кілька дрібних деталей, які ще треба уточнити, але вони (українці - ред.) погодилися на мирну угоду

- цитує ЗМІ неназваного американського чиновника.

Водночас автори вказують, що наразі немає ознак того, що росія готова підтримати пропозицію США. Так, міністр закордонних справ рф сергій лавров у вівторок заявив, що росія очікує на "проміжну" версію мирного плану, узгоджену Києвом та його європейськими союзниками.

"Якщо план "викреслить" те, що пан лавров назвав "духом і буквою Анкориджа" - посилання на серпневу зустріч на Алясці, де пан Трамп підтримав підхід росії до припинення конфлікту - тоді "це буде принципово інша ситуація", сказав лавров, припустивши, що росія чинитиме опір будь-якому відступу від максималістських позицій, які були в початковому плані", - йдеться у статті.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що первинний 28-пунктний мирний план, розроблений США, був доопрацьований з урахуванням додаткових пропозицій обох сторін, і зараз залишилося лише кілька пунктів, щодо яких існують розбіжності. Він додав, що сподівається на зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором володимиром путіним найближчим часом щодо мирного плану.

