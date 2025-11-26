Трамп намекнул на сокращение мирного плана США с 28 до 22 пунктов

Президент США Дональд Трамп намекнул, что первоначальный мирный план США из 28 пунктов сокращен до 22 пунктов. Об этом он заявил журналистам на борту Air Force One, пишет УНН.

Ну, это была всего лишь карта. Все, что было, это карта. Это был не план. Это была концепция. И оттуда они рассматривают каждый из 28 пунктов, а затем их остается 22. Многие из них были решены, и на самом деле очень благоприятно. Так что посмотрим, что будет дальше - сказал Трамп.

Отвечая на вопрос, изменился ли дедлайн для россии и Украины в достижении компромисса в решении вопроса окончания войны, Трамп ответил, что дедлайна для него нет.

Дополнение

20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и рф, который предусматривает территориальные уступки, ограничения в отношении вооруженных сил Украины, определенные гарантии США и экономические компоненты.

На этом фоне Украина и США начали переговоры в Женеве. Переговоры продолжались 23 и 24 ноября. По итогам первоначальный 28-пунктовый мирный план США сократили до 19 пунктов.

В делегации Украины после встречи с США в Женеве заявили, что есть "общее понимание ключевых условий соглашения", и ожидается визит Президента Владимира Зеленского в США "в ближайшую возможную дату в ноябре" для договоренности с Трампом.

Американская пресса 25 ноября сообщила со ссылкой на неназванного американского чиновника, что украинская сторона согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения.

Это происходит на фоне сообщений, что Трамп давил на Зеленского относительно соглашения до американского Дня благодарения, 27 ноября, хотя госсекретарь США Марко Рубио назвал этот дедлайн гибким.

В Офисе Президента заявляли, что любые обсуждения территориальных вопросов будут, вероятно, на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.