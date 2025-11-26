Трамп розкрив головну поступку, на яку піде росія задля ухвалення "мирного плану"
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що росія вже пішла на поступки в мирному плані щодо війни в Україні, а надалі погодяться припинити бойові дії та не захоплювати нові території. Він також повідомив, що питання гарантій безпеки для України та її вступу до НАТО вирішуватимуться разом з Європою.
Поступки з боку росії у вирішенні питання завершення війни в Україні можуть полягати у тому, що росіяни "припиняють бойові дії і не захоплюватимуть більше територій". Про це під час спілкування з журналістами на борту президентського літака заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, росія вже пішла на "поступки" в "мирному плані" щодо війни в Україні.
Вони (росіяни - ред.) вже роблять поступки. Їхня головна поступка полягає в тому, що вони припинять бойові дії і не захоплюватимуть більше територій
Відповідаючи на запитання, чи змінився дедлайн для росії та України у досягненні компромісу у вирішенні питання закінчення війни, Трамп відповів, що дедлайну для нього немає.
Знаєте, який дедлайн для мене? Коли вона (війна - ред.) закінчиться. Я думаю, що всі втомилися воювати. Вони програють. Вони втрачають забагато людей
Також він підкреслив, що переговорний процес виявився важчим, ніж він прогнозував.
Ми врегулювали вісім воєн, і я думав, що ця буде однією з найлегших через мої стосунки з президентом путіним, Але ця, мабуть, одна з найскладніших. Тут багато ненависті
Крім того, він провідомив, що питання гарантій безпеки для України та її вступу до НАТО будуть вирішуватися "разом з Європою".
"Європа буде значною мірою залучена до цього. Ми працюємо над цим з Європою. Європа справді хоче, щоб це (війна - ред.) закінчилося", - резюмував президент США.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що первинний 28-пунктний мирний план, розроблений США, був доопрацьований з урахуванням додаткових пропозицій обох сторін, і зараз залишилося лише кілька пунктів, щодо яких існують розбіжності. Він додав, що сподівається на зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором володимиром путіним найближчим часом щодо мирного плану.
