25 листопада, 16:32 • 12677 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19 • 23387 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
25 листопада, 14:59 • 20958 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
25 листопада, 14:47 • 20302 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
25 листопада, 14:46 • 18104 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
25 листопада, 13:51 • 14079 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
25 листопада, 13:41 • 14034 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
25 листопада, 13:21 • 29913 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
25 листопада, 13:06 • 13906 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
25 листопада, 13:00 • 11931 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
Трамп розкрив головну поступку, на яку піде росія задля ухвалення "мирного плану"

Київ • УНН

 • 2686 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що росія вже пішла на поступки в мирному плані щодо війни в Україні, а надалі погодяться припинити бойові дії та не захоплювати нові території. Він також повідомив, що питання гарантій безпеки для України та її вступу до НАТО вирішуватимуться разом з Європою.

Трамп розкрив головну поступку, на яку піде росія задля ухвалення "мирного плану"

Поступки з боку росії у вирішенні питання завершення війни в Україні можуть полягати у тому, що росіяни "припиняють бойові дії і не захоплюватимуть більше територій". Про це під час спілкування з журналістами на борту президентського літака заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, росія вже пішла на "поступки" в "мирному плані" щодо війни в Україні.

Вони (росіяни - ред.) вже роблять поступки. Їхня головна поступка полягає в тому, що вони припинять бойові дії і не захоплюватимуть більше територій

- сказав глава Білого дому.

Відповідаючи на запитання, чи змінився дедлайн для росії та України у досягненні компромісу у вирішенні питання закінчення війни, Трамп відповів, що дедлайну для нього немає.

Знаєте, який дедлайн для мене? Коли вона (війна - ред.) закінчиться. Я думаю, що всі втомилися воювати. Вони програють. Вони втрачають забагато людей

- зазначив президент США.

Також він підкреслив, що переговорний процес виявився важчим, ніж він прогнозував.

Ми врегулювали вісім воєн, і я думав, що ця буде однією з найлегших через мої стосунки з президентом путіним, Але ця, мабуть, одна з найскладніших. Тут багато ненависті

- констатував Трамп.

Крім того, він провідомив, що питання гарантій безпеки для України та її вступу до НАТО будуть вирішуватися "разом з Європою".

"Європа буде значною мірою залучена до цього. Ми працюємо над цим з Європою. Європа справді хоче, щоб це (війна - ред.) закінчилося", - резюмував президент США.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що первинний 28-пунктний мирний план, розроблений США, був доопрацьований з урахуванням додаткових пропозицій обох сторін, і зараз залишилося лише кілька пунктів, щодо яких існують розбіжності. Він додав, що сподівається на зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором володимиром путіним найближчим часом щодо мирного плану.

