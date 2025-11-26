Трамп раскрыл главную уступку, на которую пойдет Россия ради принятия «мирного плана»

$42.370.10
48.920.21
ukenru
25 ноября, 16:32 • 12442 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
25 ноября, 15:19 • 22730 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
25 ноября, 14:59 • 20576 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
25 ноября, 14:47 • 19935 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
25 ноября, 14:46 • 17837 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
25 ноября, 13:51 • 13992 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
25 ноября, 13:41 • 13968 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 29632 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
25 ноября, 13:06 • 13892 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
25 ноября, 13:00 • 11924 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
3.4м/с
86%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Смерть польской девочки в результате обстрела Тернополя: прокуратура Польши начала расследование25 ноября, 16:31 • 4620 просмотра
"Мы очень близки к мирному соглашению…" – ТрампVideo25 ноября, 17:40 • 3946 просмотра
Орбан планирует новую поездку в москву для переговоров с путиным – СМИ25 ноября, 17:47 • 3996 просмотра
Трамп помиловал двух индеек, одна из которых исчезла во время церемонииPhoto25 ноября, 18:05 • 3712 просмотра
Число раненых в Запорожье возросло до 12, повреждено 7 многоэтажекPhotoVideo22:51 • 3902 просмотра
публикации
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 29641 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
25 ноября, 10:00 • 39350 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 90343 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 119700 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 108092 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Андрій Єрмак
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Белый дом
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 15582 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 50960 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 69581 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 70502 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 77583 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Forbes
Шахед-136
ТикТок

Трамп раскрыл главную уступку, на которую пойдет Россия ради принятия «мирного плана»

Киев • УНН

 • 896 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия уже пошла на уступки в мирном плане по войне в Украине, а в дальнейшем согласится прекратить боевые действия и не захватывать новые территории. Он также сообщил, что вопросы гарантий безопасности для Украины и ее вступления в НАТО будут решаться вместе с Европой.

Трамп раскрыл главную уступку, на которую пойдет Россия ради принятия «мирного плана»

Поступки со стороны России в решении вопроса завершения войны в Украине могут заключаться в том, что россияне "прекращают боевые действия и не будут захватывать больше территорий". Об этом во время общения с журналистами на борту президентского самолета заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.

Детали

По его словам, Россия уже пошла на "уступки" в "мирном плане" по войне в Украине.

Они (россияне - ред.) уже делают уступки. Их главная уступка заключается в том, что они прекратят боевые действия и не будут захватывать больше территорий

- сказал глава Белого дома.

Отвечая на вопрос, изменился ли дедлайн для России и Украины в достижении компромисса в решении вопроса окончания войны, Трамп ответил, что дедлайна для него нет.

Знаете, какой дедлайн для меня? Когда она (война - ред.) закончится. Я думаю, что все устали воевать. Они проигрывают. Они теряют слишком много людей

- отметил президент США.

Также он подчеркнул, что переговорный процесс оказался труднее, чем он прогнозировал.

Мы урегулировали восемь войн, и я думал, что эта будет одной из самых легких из-за моих отношений с президентом Путиным, но эта, пожалуй, одна из самых сложных. Здесь много ненависти

- констатировал Трамп.

Кроме того, он сообщил, что вопросы гарантий безопасности для Украины и ее вступления в НАТО будут решаться "вместе с Европой".

"Европа будет в значительной степени вовлечена в это. Мы работаем над этим с Европой. Европа действительно хочет, чтобы это (война - ред.) закончилось", - резюмировал президент США.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что первоначальный 28-пунктный мирный план, разработанный США, был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и сейчас осталось лишь несколько пунктов, по которым существуют разногласия. Он добавил, что надеется на встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшее время по мирному плану.

Министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл посетит Киев на этой неделе - ОП25.11.25, 23:14 • 1414 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
НАТО
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина