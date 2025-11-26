Трамп раскрыл главную уступку, на которую пойдет Россия ради принятия «мирного плана»

Поступки со стороны России в решении вопроса завершения войны в Украине могут заключаться в том, что россияне "прекращают боевые действия и не будут захватывать больше территорий". Об этом во время общения с журналистами на борту президентского самолета заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.

Детали

По его словам, Россия уже пошла на "уступки" в "мирном плане" по войне в Украине.

Они (россияне - ред.) уже делают уступки. Их главная уступка заключается в том, что они прекратят боевые действия и не будут захватывать больше территорий - сказал глава Белого дома.

Отвечая на вопрос, изменился ли дедлайн для России и Украины в достижении компромисса в решении вопроса окончания войны, Трамп ответил, что дедлайна для него нет.

Знаете, какой дедлайн для меня? Когда она (война - ред.) закончится. Я думаю, что все устали воевать. Они проигрывают. Они теряют слишком много людей - отметил президент США.

Также он подчеркнул, что переговорный процесс оказался труднее, чем он прогнозировал.

Мы урегулировали восемь войн, и я думал, что эта будет одной из самых легких из-за моих отношений с президентом Путиным, но эта, пожалуй, одна из самых сложных. Здесь много ненависти - констатировал Трамп.

Кроме того, он сообщил, что вопросы гарантий безопасности для Украины и ее вступления в НАТО будут решаться "вместе с Европой".

"Европа будет в значительной степени вовлечена в это. Мы работаем над этим с Европой. Европа действительно хочет, чтобы это (война - ред.) закончилось", - резюмировал президент США.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что первоначальный 28-пунктный мирный план, разработанный США, был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и сейчас осталось лишь несколько пунктов, по которым существуют разногласия. Он добавил, что надеется на встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшее время по мирному плану.

Министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл посетит Киев на этой неделе - ОП