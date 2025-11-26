Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів

Президент США Дональд Трамп натякнув, що початковий 28-пунктний мирний план США скорочено до 22 пунктів. Про це він заявив журналістам на борту Air Force One, пише УНН.

Ну, це була лише карта. Усе, що було, це карта. То був не план. То була концепція. І звідти вони розглядають кожен із 28 пунктів, а потім їх залишається 22. Багато з них було вирішено, і насправді дуже сприятливо. Тож подивимося, що буде далі - сказав Трамп.

Відповідаючи на запитання, чи змінився дедлайн для росії та України у досягненні компромісу у вирішенні питання закінчення війни, Трамп відповів, що дедлайну для нього немає.

Доповнення

20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, обмеження щодо збройних сил України, певні гарантії США та економічні компоненти.

На цьому тлі Україна і США розпочали переговори у Женеві. Переговори тривали 23 та 24 листопада. За підсумками початковий 28-пунктний мирний план США скоротили до 19 пунктів.

У делегації України після зустрічі з США у Женеві заявили, що є "спільне розуміння щодо ключових умов угоди", і очікується візит Президента Володимира Зеленського до США "у найближчу можливу дату в листопаді" для домовленості з Трампом.

Американська преса 25 листопада повідомила з посиланням на неназваного американського чиновника, що українська сторона погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди.

Це відбувається на тлі повідомлень, що Трамп тиснув на Зеленського щодо угоди до американського Дня подяки, 27 листопада, хоча держсекретар США Марко Рубіо назвав цей дедлайн гнучким.

В Офісі Президента заявляли, що будь-які обговорення територіальних питань будуть, імовірно, на зустрічі президентів України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.