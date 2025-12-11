Ультиматуми та погрози замість дипломатії: в РНБО дали оцінку доповіді лаврова у раді федерації

$42.180.11
49.090.07
ukenru
10 грудня, 21:59 • 11776 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 23880 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30 • 24716 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
10 грудня, 17:11 • 26740 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
10 грудня, 16:59 • 24584 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
10 грудня, 14:44 • 23048 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20 • 28309 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
10 грудня, 13:11 • 21284 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
10 грудня, 12:48 • 20517 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
10 грудня, 12:17 • 32497 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.6м/с
93%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна передала свою відповідь на останній проєкт мирного плану США - ЗМІ10 грудня, 20:16 • 4990 перегляди
Кабмін виділяє майже 31 млн гривень на ліквідацію наслідків атаки рф на Тернопіль - Свириденко10 грудня, 20:56 • 3952 перегляди
На Закарпатті горів монастир московського патріархату: що відомоPhoto01:49 • 8522 перегляди
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо Чорнобильської катастрофи: проти проголосували росія та США02:57 • 10783 перегляди
У російському великому новгороді атаковано великий хімічний завод: що відомоVideo04:03 • 7782 перегляди
Публікації
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 19575 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 21781 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення10 грудня, 13:56 • 28160 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo10 грудня, 12:17 • 32489 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
10 грудня, 09:54 • 36132 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Оксен Лісовий
Юлія Свириденко
Василь Ломаченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Китай
Ірландія
Реклама
УНН Lite
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 13746 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 19150 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 16000 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 23436 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 33547 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ракетний комплекс "Тор"
Бук (ЗРК)
WhatsApp

Ультиматуми та погрози замість дипломатії: в РНБО дали оцінку доповіді лаврова у раді федерації

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Доповідь сергія лаврова у раді федерації показала, що кремль готовий говорити лише мовою погроз. Він звинувачував Захід у "тваринній русофобії" та погрожував війною за "ворожі кроки".

Ультиматуми та погрози замість дипломатії: в РНБО дали оцінку доповіді лаврова у раді федерації

Доповідь очільника мзс рф сергія лаврова у раді федерації засвідчила, що насправді кремль готовий говорити лише мовою погроз та ультиматумів, а не дипломатії. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що окрім формальних тез про нібито підтримку росією "прагнення Трампа до діалогу" та відсутність "навіть думок про війну з Європою", весь виступ лаврова містив погрози, залякування та звинувачення на адресу Заходу.

лавров звинувачував європейців у "тваринній русофобії", "неонацизмі", "стримуванні мирного процесу" та "нацьковуванні України воювати далі", а також погрожував Європі війною за "будь-які кроки", які кремль вважатиме "ворожими"

- вказують у ЦПД.

Там підкреслюють, що очільник мзс рф укотре повторив набір пропагандистських тез про "нацистський режим у Києві", "новий світоустрій" тощо та заявив, що "зовнішньополітичний курс рф не підлягає перегляду", а цілі війни проти України назвав "законними і справедливими".

"Це вкотре підтверджує, справжні плани росіян - продовжувати загарбницьку війну, а всі заяви про готовність до переговорів - замилювання очей та спосіб тягнути час", - резюмують у ЦПД.

Контекст

Напередодні міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив про нібито "домовленість" із США щодо продовження роботи над припиненням війни в Україні. Він позитивно оцінив "мирний план" президента США Дональда Трампа.

Крім того, лавров зазначив, що Європа не має розраховувати на переговори з росією, оскільки її еліти прагнуть "стратегічної поразки" рф.

ISW: кремль вустами лаврова намагається переконати Захід припинити підтримку України в її захисті від російської агресії14.11.25, 07:41 • 4526 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Лавров Сергій Вікторович
Рада національної безпеки і оборони України
Дональд Трамп
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна