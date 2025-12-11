Ультиматуми та погрози замість дипломатії: в РНБО дали оцінку доповіді лаврова у раді федерації
Київ • УНН
Доповідь сергія лаврова у раді федерації показала, що кремль готовий говорити лише мовою погроз. Він звинувачував Захід у "тваринній русофобії" та погрожував війною за "ворожі кроки".
Доповідь очільника мзс рф сергія лаврова у раді федерації засвідчила, що насправді кремль готовий говорити лише мовою погроз та ультиматумів, а не дипломатії. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що окрім формальних тез про нібито підтримку росією "прагнення Трампа до діалогу" та відсутність "навіть думок про війну з Європою", весь виступ лаврова містив погрози, залякування та звинувачення на адресу Заходу.
лавров звинувачував європейців у "тваринній русофобії", "неонацизмі", "стримуванні мирного процесу" та "нацьковуванні України воювати далі", а також погрожував Європі війною за "будь-які кроки", які кремль вважатиме "ворожими"
Там підкреслюють, що очільник мзс рф укотре повторив набір пропагандистських тез про "нацистський режим у Києві", "новий світоустрій" тощо та заявив, що "зовнішньополітичний курс рф не підлягає перегляду", а цілі війни проти України назвав "законними і справедливими".
"Це вкотре підтверджує, справжні плани росіян - продовжувати загарбницьку війну, а всі заяви про готовність до переговорів - замилювання очей та спосіб тягнути час", - резюмують у ЦПД.
Контекст
Напередодні міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив про нібито "домовленість" із США щодо продовження роботи над припиненням війни в Україні. Він позитивно оцінив "мирний план" президента США Дональда Трампа.
Крім того, лавров зазначив, що Європа не має розраховувати на переговори з росією, оскільки її еліти прагнуть "стратегічної поразки" рф.
