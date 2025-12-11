$42.180.11
10 декабря, 21:59 • 11665 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59 • 23568 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30 • 24523 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
10 декабря, 17:11 • 26556 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
10 декабря, 16:59 • 24439 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
10 декабря, 14:44 • 22962 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
10 декабря, 14:20 • 28184 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
10 декабря, 13:11 • 21252 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
10 декабря, 12:48 • 20496 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
10 декабря, 11:35 • 18254 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Ультиматумы и угрозы вместо дипломатии: в СНБО дали оценку докладу лаврова в совете федерации

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Доклад сергея лаврова в совете федерации показал, что кремль готов говорить только языком угроз. Он обвинял Запад в "животной русофобии" и угрожал войной за "враждебные шаги".

Ультиматумы и угрозы вместо дипломатии: в СНБО дали оценку докладу лаврова в совете федерации

Доклад главы МИД РФ Сергея Лаврова в Совете Федерации показал, что на самом деле Кремль готов говорить только языком угроз и ультиматумов, а не дипломатии. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Детали

Отмечается, что помимо формальных тезисов о якобы поддержке Россией "стремления Трампа к диалогу" и отсутствии "даже мыслей о войне с Европой", все выступление Лаврова содержало угрозы, запугивания и обвинения в адрес Запада.

Лавров обвинял европейцев в "животной русофобии", "неонацизме", "сдерживании мирного процесса" и "науськивании Украины воевать дальше", а также угрожал Европе войной за "любые шаги", которые Кремль сочтет "враждебными"

- указывают в ЦПД.

Там подчеркивают, что глава МИД РФ в очередной раз повторил набор пропагандистских тезисов о "нацистском режиме в Киеве", "новом мироустройстве" и т.д. и заявил, что "внешнеполитический курс РФ не подлежит пересмотру", а цели войны против Украины назвал "законными и справедливыми".

"Это в очередной раз подтверждает, что истинные планы россиян - продолжать захватническую войну, а все заявления о готовности к переговорам - замыливание глаз и способ тянуть время", - резюмируют в ЦПД.

Контекст

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о якобы "договоренности" с США по продолжению работы над прекращением войны в Украине. Он положительно оценил "мирный план" президента США Дональда Трампа.

Кроме того, Лавров отметил, что Европа не должна рассчитывать на переговоры с Россией, поскольку ее элиты стремятся к "стратегическому поражению" РФ.

ISW: кремль устами лаврова пытается убедить Запад прекратить поддержку Украины в ее защите от российской агрессии14.11.25, 07:41 • 4526 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Лавров Сергей Викторович
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Дональд Трамп
Европа
Соединённые Штаты
Украина