Ультиматумы и угрозы вместо дипломатии: в СНБО дали оценку докладу лаврова в совете федерации
Киев • УНН
Доклад сергея лаврова в совете федерации показал, что кремль готов говорить только языком угроз. Он обвинял Запад в "животной русофобии" и угрожал войной за "враждебные шаги".
Доклад главы МИД РФ Сергея Лаврова в Совете Федерации показал, что на самом деле Кремль готов говорить только языком угроз и ультиматумов, а не дипломатии. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.
Детали
Отмечается, что помимо формальных тезисов о якобы поддержке Россией "стремления Трампа к диалогу" и отсутствии "даже мыслей о войне с Европой", все выступление Лаврова содержало угрозы, запугивания и обвинения в адрес Запада.
Лавров обвинял европейцев в "животной русофобии", "неонацизме", "сдерживании мирного процесса" и "науськивании Украины воевать дальше", а также угрожал Европе войной за "любые шаги", которые Кремль сочтет "враждебными"
Там подчеркивают, что глава МИД РФ в очередной раз повторил набор пропагандистских тезисов о "нацистском режиме в Киеве", "новом мироустройстве" и т.д. и заявил, что "внешнеполитический курс РФ не подлежит пересмотру", а цели войны против Украины назвал "законными и справедливыми".
"Это в очередной раз подтверждает, что истинные планы россиян - продолжать захватническую войну, а все заявления о готовности к переговорам - замыливание глаз и способ тянуть время", - резюмируют в ЦПД.
Контекст
Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о якобы "договоренности" с США по продолжению работы над прекращением войны в Украине. Он положительно оценил "мирный план" президента США Дональда Трампа.
Кроме того, Лавров отметил, что Европа не должна рассчитывать на переговоры с Россией, поскольку ее элиты стремятся к "стратегическому поражению" РФ.
