Ультиматумы и угрозы вместо дипломатии: в СНБО дали оценку докладу лаврова в совете федерации

Доклад главы МИД РФ Сергея Лаврова в Совете Федерации показал, что на самом деле Кремль готов говорить только языком угроз и ультиматумов, а не дипломатии. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Детали

Отмечается, что помимо формальных тезисов о якобы поддержке Россией "стремления Трампа к диалогу" и отсутствии "даже мыслей о войне с Европой", все выступление Лаврова содержало угрозы, запугивания и обвинения в адрес Запада.

Лавров обвинял европейцев в "животной русофобии", "неонацизме", "сдерживании мирного процесса" и "науськивании Украины воевать дальше", а также угрожал Европе войной за "любые шаги", которые Кремль сочтет "враждебными" - указывают в ЦПД.

Там подчеркивают, что глава МИД РФ в очередной раз повторил набор пропагандистских тезисов о "нацистском режиме в Киеве", "новом мироустройстве" и т.д. и заявил, что "внешнеполитический курс РФ не подлежит пересмотру", а цели войны против Украины назвал "законными и справедливыми".

"Это в очередной раз подтверждает, что истинные планы россиян - продолжать захватническую войну, а все заявления о готовности к переговорам - замыливание глаз и способ тянуть время", - резюмируют в ЦПД.

Контекст

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о якобы "договоренности" с США по продолжению работы над прекращением войны в Украине. Он положительно оценил "мирный план" президента США Дональда Трампа.

Кроме того, Лавров отметил, что Европа не должна рассчитывать на переговоры с Россией, поскольку ее элиты стремятся к "стратегическому поражению" РФ.

